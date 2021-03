So geht es Bianca „Bibi“ Claßen nach ihrer Schönheits-OP

Bianca "Bibi" Claßen hat sich sowohl die Nase als auch die Brüste operieren lassen. (dr/spot)

29.03.2021 14:18 Uhr

Bianca "Bibi" Claßen hat ihre Schönheits-OP erfolgreich hinter sich gebracht. In einem YouTube-Video erklärt sie ihren Fans, wie die Nasen- und Brustoperation verlief und, wie es ihr nach dem Eingriff geht.

Bianca „Bibi“ Claßen (28) hat ihre umfangreiche Schönheitsoperation überstanden. Wie sie bereits vor einigen Tagen auf ihrem YouTube-Channel „BibisBeautyPalace“ angekündigt hatte, ließ sich die 28-Jährige sowohl die Nase als auch ihre Brüste operieren. Auf YouTube präsentierte sie ihren Fans ein Video von ihrem Klinik-Aufenthalt. Darin führt sie mit ihrem Mann Julian (27) zunächst ihr opulentes Krankenzimmer mit Suite-ähnlichen Zimmern und luxuriöser Ausstattung vor.

Am Morgen der Operation verabschiedet sie sich in OP-Klamotten dann von ihren Fans. Nach dem rund fünfstündigen Eingriff filmt ihr Ehemann sie noch unter dem Eindruck der Narkosemittel im Aufwachraum. Dort musste sie deutlich länger bleiben als gedacht, da sie sich mehrfach übergeben musste, weil sie ein Medikament nicht vertragen habe. Die eigentliche Operation sei aber sehr gut verlaufen, erklärt Julian.

„Es ist alles super“

Am nächsten Morgen berichtet die zweifache Mutter dann ausführlicher über den Eingriff: „Ich habe schon zum ersten Mal meine Brüste gesehen, es ist alles super.“ Nur beim Moment vom Hinsetzen zum Hinlegen habe sie noch starke Schmerzen. „Das ist so ein kranker Druck und tut echt megaweh“, so Claßen. Drei Wochen müsse sie außerdem noch ein Nasenpflaster tragen, dürfe aber schon wieder die Klinik verlassen und zurück nach Hause. „Die Bibi war so tapfer“, kommentiert auch Julian den Krankenhausaufenthalt.

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Claßen schon wieder aktiv und teilt gleich mehrere Storys. Unter anderem ist sie beim Spielen mit ihren Kindern Lio (2) und Emily (1) zu sehen. „Lio nimmt so sehr Rücksicht auf mich und passt extra ganz dolle auf mich auf“, erzählt Claßen. Ihr Gesicht sei aber vor allem unter den Augen immer noch heftig angeschwollen.