So geht es Walther Hoffmann nach „Kampf der Realitystars“-Rauswurf

04.08.2021 22:33 Uhr

Über die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" kann man sagen, was man möchte, doch das Trash-Format ist in diesem Jahr besonders unterhaltsam und hält denkbar viele Überraschungen bereit.

Neben dem unvorhersehbaren Comeback von Claudia Obert dürfte der Auszug vom schrägen Zuschauerliebling Walther Hoffmann die große Überraschung der Folge gewesen sein. Mindestens genauso überrascht wie Zuschauer zeigt sich der 61-Jährige im anschließenden Exit-Interview mit RTLZWEI.

Walther ist froh, draußen zu sein

Wie geht es Dir jetzt nach deinem Auszug?

Ich bin sehr erleichtert und es geht mir gut. Ja, wir hatten eine wunderbare Zeit in den ersten drei, vier Tagen. Es war eine wunderschöne Villa direkt am Strand. Es war sehr lustig und ich bin schön braun gebrannt, aber jetzt geht halt diese Geschichte los, das schmutzige Wäsche gewaschen wird, deshalb bin ich froh, dass ich da nicht mehr dabei bin.

Wen wirst Du am meisten vermissen?

Es wird sich zeigen, wenn wir uns wiedersehen, weil ich glaube der ein oder andere hat nicht so mit ganz, mit offenen Karten gespielt oder hat im Inneren etwas anders gefühlt, als das was er gesagt hat.

Wie war es für Dich in der Sala?

Die ersten drei Sendungen waren sehr harmonisch, ja, da waren wir wie eine Familie und ich hab mich sehr wohl gefühlt.

Hättest Du gedacht, dass Narumol gehen muss?

Sie hat sich sehr darüber gefreut, aber sie ist meiner Achtung sehr gefallen, denn gestern hat sie hier noch rumgeweint, dass sie nach Hause will und heute haben sie den Walther gegen die Narumol ausgetauscht, das fand ich nicht so toll.

Walther hat keine Lust auf Streitereien

Auf was freust du dich wenn du wieder nach Hause kommst?

Auf meine liebe Frau und auf normale Verhältnisse und keine Streitereien mehr.

Wie haben Dir die Spiele gefallen?

Ich selber habe nicht sehr gut dabei abgeschnitten, einmal bin ich, zweimal bin ich in den Sand gefallen, einmal bin ich von oben bis unten nass gespritzt worden, es war zwar originell, aber wenn man das bei 35 Grad im Schatten macht, dann relativiert sich die Freude über so einer Art von Spiel.

Wärst Du gerne noch in der Sala geblieben?

Ich will nur sagen das ich erleichtert bin rauszukommen und dass ich ein sehr friedlicher Mensch bin, dass es lange braucht bis ich mal die Stimme anhebe, oder sogar schreie und das ich es nicht kenne, schmutzige Wäsche zu waschen. Deshalb bin ich sehr erleichtert rauszukommen und dabei geht es nicht darum, wenn dem Fuchs die Trauben zu hoch hängen, erklärt er sie für zu süß. Das ist nicht der Walther. Ich bin wirklich erleichtert und sollen sie sich morgen die Köpfe einhauen, wie sie wollen. Und dann erstmal eine Performance abliefern, wie ich es gemacht habe, dann können wir mal weiter sprechen, aber vorher nicht.

Retro-Hawaiihemden und Lederhosen

Hoffmann war einer der Teilnehmer bei „Traumfrau gesucht“ – einer Doku-Soap, bei der die Protagonisten zwischen 2012 und 2017 vornehmlich in Osteuropa auf der Suche nach der großen Liebe des Lebens waren.

Der 1959 geborene Reiseverkehrskaufmann und Gentleman der alten Schule hat nach 68 Folgen seine rumänische Freundin Marta auf Maurititus geheiratet. Die auffälligsten Accessoires in der Show weiße Kapitänsuniform sowie eine Papier- Tragetasche mit Aufschrift „Walther’s Surprise“, Inhalt: Geschenke an die Dates.

Walther Hoffmann wollte Niveau zeigen

Der stets adrett gekleidete Berliner Reisebüro-Kaufmann Walther macht bei „Kampf der Realitystars“ mit, weil er der Jugend zeigen will wie man mit Stil durchs Leben geht und sagt gegenüber RTLZWEI: „Ich bin gerne im TV, weil ich zeigen möchte, dass es noch etwas anderes gibt als immer nur den Gschlampert-Look und immer nur kühl sein. Ich möchte ein bisschen Niveau zeigen.“

„Kampf der Realitystars“ läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder rund um die Uhr bei TV NOW.