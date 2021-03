So geht’s für Malle-Star Krümel nach geplatztem Millionendeal weiter

"Goodbye Deutschland"-Krümel nach geplatztem Millionendeal verzweifelt

16.03.2021 12:22 Uhr

Seit genau einem Jahr beherrscht das COVID19-Virus die ganze Welt und schränkt das gesellschaftliche Leben komplett ein. Auch Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen, leidet extrem unter den Auswirkungen der Pandemie.

So musste auch „Goodbye Deutschland„-Star und Gastronomin Marion „Krümel“ Pfaff im letzten Jahr ihr Kultlokal „Krümels Stadl“ auf Mallorca schließen. Und da noch immer kein Ende der Pandemie in Sicht ist, geht der Überlebenskampf sämtlicher Clubbesitzer und Gastronomen auf der Baleareninsel weiter.

„Sehe auf Mallorca momentan keinerlei Perspektiven“

Schon im vergangenen Herbst hatte die 48-Jährige darüber geklagt und laut darüber nachgedacht, Malle den Rücken zu kehren, denn: „Ich sehe wirklich auf Mallorca momentan keinerlei Perspektiven. Überhaupt gar nicht.“

Deshalb bot die einstige „Kampf der Realitystars„-Teilnehmerin ihren Stadl im Herbst zum Verkauf an: „Und wenn ihr sagt ‚Ey, puh, was machst du mit Krümels Stadl?‘ Ganz Ehrlich? Wenn ihrs kaufen wollt, schreibt mich an. Ich bin soweit, mein Baby zu verkaufen.“

Millionendeal platzte in letzter Sekunde

Und tatsächlich habe sich darauf ein Interessent bei Krümel gemeldet, der das Etablissement für eine Million Euro kaufen wollte. „Es war alles schon fertig“, verrät die Blondine. Es sei alles schon in trockenen Tüchern gewesen und nur die Vertragsunterzeichnung hätte noch ausgestanden, aber in letzter Sekunde habe sie den Millionen-Deal platzen lassen.

„Die Gemeinde Calvià sagte uns, dass wir nie mehr ein Lokal mit so einer Lizenz bekommen werden. Sowas gibt es hier nicht mehr“. Da überlege man sich den Verkauf gleich doppelt gut. „Kurz vor der Vertragsunterschrift erfuhren wir dann von unserem Vermieter, dass der Laden direkt neben dem Stadl frei wird“, so Krümel im Gespräch mit „Mallorca-revue.eu“.

„Es soll alles hochwertiger werden“

Dieser Umstand änderte für die Geschäftsfrau dann schlagartig alles. Nun wollen Krümel und ihr Mann Daniel das freigewordene Nachbarlokal übernehmen und eine zweite Bar daraus machen. Aktuell sind sie schon dabei, ihr neues Projekt auf Vordermann zu bringen. Dafür hat sich das Gastronomen-Paar ein komplett neues Konzept überlegt: „Es soll alles hochwertiger werden.“

Krümel sieht auf Mallorca in Zukunft eine große Veränderung: künftig mehr Qualitäts- als Party-Tourismus. Eine Veränderung, die sich die Einwohner schon lange wünschen. Dabei schaut die Ladenbesitzerin optimistisch in die Zukunft:

„Wenn alles wieder normal ist, können wir zwischen dem Stadl und dem neuen Lokal einen Durchbruch machen. Dann wird es ein großer Laden.“ Außerdem möchte sie bei der Wiedereröffnung nicht auf ihr Markenzeichen verzichten: Die berühmten Auftritte auf dem Tresen: „Das hat sonst keiner!“ (DA)