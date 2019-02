So geht’s Katy Perry nach ihrer Verlobung

Mittwoch, 20. Februar 2019 14:10 Uhr

Katy Perry ist nach ihrer Verlobung mit Britenstar Orlando Bloom überglücklich.

Die 34-Jährige und der 42 Jahre alte Schauspieler haben sich letzte Woche am Valentinstag (14. Februar) verlobt und die freudigen Nachrichten auch gleich mit der Öffentlichkeit geteilt. Nun verriet Ryan Seacrest, der Moderator von ‚American Idol‘, der amerikanischen Version von ‚Deutschland sucht den Superstar‘, in der die Sängerin neben Lionel Richie und Luke Bryan in der Jury sitzt, dass sie am Tag nach der Verlobung mit einem breiten Grinsen zur Arbeit kam.

Seacrest enthüllte auch, dass sich Katys Promo-Shooting für die Talentshow am Valentinstag hektisch anfühlte, da der ‚Fluch der Karibik‘-Star seine Freundin so schnell wie möglich aus dem Studio locken wollte – dies hat er jedoch erst im Nachhinein erfahren.

Quelle: instagram.com

Für beide ist es die zweite Ehe

In seiner Talkshow ‚Live with Kelly and Ryan‘ sagte Seacrest am Dienstag (19. Februar): „Es stellte sich heraus, dass Orlando den ganzen Abend geplant hatte… sie ging bei ‚American Idol‘ und dann ein paar Stunden später sahen wir den Post auf Instagram. Sie ist so glücklich. Es war wirklich sehr schön, sie am nächsten Tag so glücklich und strahlend zu sehen, also Glückwunsch.“

Für beide Stars wird es bereits die zweite Ehe sein. Der ‚Troja‘-Darsteller war mit Top-Model Miranda Kerr verheiratet, mit der er den gemeinsamen achtjährigen Sohn Flynn hat. Katy Perry war mit Komiker Russell Brand verheiratet, die Ehe blieb allerdings kinderlos. Ein Bekannter sagte zum Thema Kinder kürzlich gegenüber ‚People‘: „Katy stellt ihre Karriere in diesem Jahr hinten an. Sie wollen heiraten und eher früher als später eine Familie gründen. Beide wollen Kinder zusammen haben und werden dies priorisieren.“