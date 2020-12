19.12.2020 23:38 Uhr

So glamourös sieht North Wests Kinderzimmer aus

Wie sieht das Zimmer einer Milliardärstochter aus? Kim Kardashian zeigte jetzt das Kinderzimmer ihrer ältesten Tochter North auf Instagram.

Kim Kardashian (40) zeigt ihren Millionen von Followern das Kinderzimmer ihrer ältesten Tochter North West (7). Wer jetzt einen Raum mit Rutsche und Kuscheltieren erwartet, liegt komplett daneben.

Obwohl der Promi-Sprössling noch im Grundschulalter ist, sieht ihr Zimmer aus wie aus einem Design-Hotel.

Ein Traum in Altrosa

North Wests Zimmer ist kein typisches Prinzessinen-Paradies in Quietschpink, sondern eine Oase in Altrosa. Mademoiselle West bewohnt ein superstylishes Zimmer in bedeckten Rosa- und Beigetönen. In der Mitte des Raums steht ein hohes Boxspringbett mit einer sehr eleganten Tagesdecke aus glänzendem Satin.

Weit und breit findet man auf dem Foto irgendwie kein einziges Spielzeug. Statt kindlichem Chaos dominiert weiblicher, romantischer Minimalismus den Raum.

Style-Queen im Grundschulalter

So ganz verwundert einem das nicht. Denn die kleine North interessiert sich seit Längerem für Mode und Design. Trotz ihres jungen Alters läuft sie schon in coolen, experimentierfreudigen Outfits durch die Weltgeschichte.

Egal ob edgy Sonnenbrille, fette Doc Martins oder stylishes Kleid. North West könnte jetzt schon als Fashion-Influencerin durchstarten.

Bald selbst ein Superstar

Dass North West früher oder später selbst zum Star avancieren wird, scheint eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein. Das junge Mädchen hegt jetzt schon eine brennende Leidenschaft für Musik. Ohne jegliche Scham performte sie bei Kanye Wests Gottesdiensten mit.

Im September 2020 schwärmte Kim Kardashian in einer Episode von „Keeping Up With The Kardashians“ über ihre kleine Tochter:

„Ich bin so stolz darauf, wie selbstbewusst sie ist. Das hat sie offensichtlich von ihrem Vater, und es macht mich so glücklich, dass sie keine Angst hat, etwas auszuprobieren. Sie ist einfach so furchtlos und ich liebe das an ihr. Und ich bin so eine stolze Mutter.“

Kanye Wests Mini-Me

Den Charakter, um sich im knallharten Show-Business durchzubeißen, besitzt sie allemal. Immerhin soll sie Kanye Wests Mini-Me sein. Bereits 2017 erzählte die Ich-Darstellerin in der „The Ellen DeGeneres Show“, wie sehr sich Vater und Tochter ähneln:

„Sie ist wirklich sehr schlau. Sie weiß, wie sie uns austricksen kann – oder sie denkt, dass sie das tut. Sie ist der Zwilling von Kanye. Dieselbe Persönlichkeit, sagt die gleichen wilden Sachen. Diese beiden …“

Man darf gespannt sein, wann North West musikalisch oder Gott behüte politisch in die Fußspuren ihres berühmten Daddys treten wird.