So gratulieren Stars Barbara Meier zum Babyglück

Model Barbara Meier ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gratulieren ihr zahlreiche Promis zur Geburt ihrer Tochter Marie-Therese.

Model und Ex-„GNTM“-Siegerin Barbara Meier (33) hat in einem Instagram-Post die Geburt ihrer Tochter Marie-Therese verkündet. „Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt“, schreibt Meier zu einem Bild der süßen Füßchen ihres Babys. In den Kommentaren sammelten sich schnell zahlreiche Glückwünsche von Promis zur Geburt.

„Die liebsten und herzlichsten Glück- und Segenswünsche zur Geburt Eurer süßen Marie-Therese. Die kleine Maus wird Euch sicher viele Glücksmomente bereiten“, kommentiert Viktoria Lauterbach (47) das Foto. „Einen wunderschönen Namen habt ihr der Kleinen gegeben! Möge sie immer beschützt und gesegnet sein“, macht Gitta Saxx (55) den frischgebackenen Eltern ein Kompliment.

Diese Promi-Tochter trägt denselben Namen

„Herzlichen Glückwunsch meine Liebe! Freue mich so sehr für euch, kann es kaum abwarten eure Prinzessin kennenzulernen“, meldet sich auch Sylvie Meis (42) zu Wort. „Ihr Lieben, ich gratuliere euch von ganzem Herzen! Und als Marie-Therese sind unsere Mädels Namenszwillinge“, erklärt Moderatorin Katja Burkard (55) ihren besonderen Bezug zu Meiers Nachwuchs. Glückwünsche gibt es unter anderem auch von Modelkollegin Rebecca Mir (28), Ex-Boxerin Regina Halmich (43), Moderatorin Frauke Ludowig (56) oder Schauspieler Hardy Krüger jr. (52).

Der Vater von Barbara Meiers Tochter ist Klemens Hallmann (44). Das Model machte die Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt.

Quelle: instagram.com

(jom/spot)