So haben die Stars Silvester gefeiert

Mittwoch, 2. Januar 2019 15:10 Uhr

Für viele ist es die Party des Jahres – andere schließen sich lieber mit ihren Liebsten zu Hause ein. Auch unsere Stars und Sternchen sind ins neue Jahr gestartet. Dabei haben sie die ersten Stunden 2019 ganz unterschiedlich verbracht.

Kim Kardashian

Wenn man dem Posting von Kim glauben möchte, dann startete das It-Girl – für viele überraschend – mit ihrer früheren Freundin Paris Hilton im Schnee. Gut gelaunt und wie immer perfekt gestylt tollten die Daumen im Schnee und wünschten gemeinsam ihren Followern alles Gute für das neue Jahr.

Taylor Swift

Auch das Neujahrsbild von Taylor Swift kann sich durchaus sehen lassen: Sie setzte in diesem Jahr auf bodenständige Kostümparty mit ihren Freunden. Das Thema war scheinbar „Helden der Kindheit“. Während ihre Freunde sich als Victoria Beckham zu ihren Spice Girls-Zeiten oder Cinderella verkleideten, ging Taylor als Arielle, die Meerjungfrau.

Kylie Jenner

Kylie (21) und ihre BFF Jordyn Woods (21) konnten es scheinbar nicht abwarten das alte Jahr hinter sich zu lassen. Mit blauer Haarpracht und tiefem Ausschnitt bewaffnet schrieb sie: „Nach 2019, bitte“. Mit diesem Styling dürfte das neue Jahr gut für sie angelaufen sein.

Samantha Mumba

90er Jahre-Sternchen Samantha Mumba (35) („Gotta Tell You“) hat im neuen Jahr scheinbar Großes vor. So gab es für ihre Fans einen Schnappschuss vor einem Privatjet mit den Worten: „Neues Jahr, selbes Ich. Mein erstes Abenteuer in 2019. Check“. Vielleicht können wir uns ja auf ein Comeback der hübschen Irin freuen.

Dieter Bohlen

Auch unsere deutschen Promis zeigten sich für das neue Jahr von ihrer Schokoladenseite. So sendeten Dieter (64) und seine Carina Silvestergrüße von den Malediven. Ein Kompliment müssen wir wirklich machen: Carina sah in ihrem kurzen Schwarzen wirklich atemberaubend aus. Das fand der DSDS-Juror scheinbar auch und kommentierte das Bild mit den Worten „Fängt mega an“.

Heidi Klum

Na, wer tanzt denn da so ausgelassen? Model-Mami Heidi Klum (45) und ihr Verlobter (29) hatten am Silvesterabend sichtlich Spaß. Ihre Vorsätze für 2019 postete sie gleich darunter: Mehr tanzen, mehr küssen, mehr lachen und mehr lieben. Bei ihr darf es dieses Jahr von allem ein wenig mehr sein.

Tove Lo

Einen Stinkefinger für 2018 gab es von Sängerin Tove Lo (31) („Cool Girl“), die bewaffnet mit einem fruchtigen Pina Coloada ihren Fans „einen guten Rutsch“ wünschte und für das kommende Jahr neue und geile Musik versprach.

Victoria Beckham

Eher kuschelig ging Victoria Beckham (44) das Silvesterfest an: Im Kreise ihrer Lieben wurde mit gutem Essen und Wein in das neue Jahr gefeiert. Das ließen sich die Beckhams ordentlich was kosten: Schlappe 33.250 Euro sollen sie für die Familiensause ausgegeben haben – Inklusive Kater. Familienoberhaupt David (43) soll den Tag danach gut gelitten haben, wie er in einem Interview verriet.

