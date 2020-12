21.12.2020 10:22 Uhr

So haben Jessica Paszka und Johannes wieder zusammengefunden

Jessica Paszka und Johannes Haller schweben auf Wolke 7. Derzeit erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Doch wie haben die Turteltauben eigentlich wieder zusammengefunden?

Zwischen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) könnte es nicht besser laufen. Dabei hat sich die Beauty 2017 als “Bachelorette“ zunächst gegen den gebürtigen Schwaben entschieden. Stattdessen überreichte sie die letzte Rose damals im Finale an David Friedrich und entschied sich damit für den Falschen. Das Liebes-Glück zwischen Jessica und Paszka und David zerbrach nach nur wenigen Wochen.

Sommer auf Ibiza

Ihren Mr. Right scheint die Influencerin in der Kuppel-Show aber dennoch gefunden zu haben, denn im Sommer 2020 wurden Paszka und Haller zunächst heimlich turtelnd auf Ibiza gesichtet, ehe sie ihre Beziehung dann kurze Zeit später offiziell gemacht haben. Doch wie haben die beiden nach drei Jahren wieder zusammengefunden? Das hat das Traumpaar nun in einer Frage-Runde bei Instagram verraten.

Johannes hat sofort einen Flug gebucht

Fest steht jedenfalls, dass Johannes um seine Jessica kämpfen musste. “Ich musste extrem hartnäckig sein. Irgendwann hat Jessica einem Treffen zugestimmt, damit wir mal über alles reden konnten. Allerdings meinte sie, dass ich mir nicht zu lange Zeit lassen soll. Ich habe mir dann einen Flug gebucht und bin schon am nächsten Tag hingeflogen“, so der 32-Jährige.

Liebesnest auf Ibiza

Offensichtlich hat sich Johannes Beharrlichkeit gelohnt, denn seitdem sind er und seine Liebste unzertrennlich. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, denn die Influencerin plant derzeit nach Ibiza auszuwandern, wo Johannes bereits seit längerer Zeit lebt. Auf der spanischen Insel soll dann auch das Baby zur Welt kommen, das die Turteltauben momentan erwarten.

Galerie

Jessica Paszka und Johannes werden wohl im Mai Eltern

In der Frage-Runde hat Jessica ihren Followern verraten, dass sie bereits im fünften Monat schwanger sei. Demnach wird das Kleine wohl im Mai geboren werden. Ob es ein Mädchen oder Junge wird, wollen die beiden aber vorerst für sich behalten. “Bisher weiss das noch gar niemand, nicht einmal unsere Eltern…wir überlegen noch, wie wir es am besten verraten werden…Wenn wir das geklärt haben, erzählen wir es euch“, kündigte der Reality-Darsteller an. Die Fans dürfen also gespannt sein. (JuC)