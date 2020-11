08.11.2020 22:30 Uhr

So haben wir die Queen in 94 Jahren noch nicht gesehen!

Das sind die Bilder des Jahres: Auch Queen Elizabeth II muss nun aufgrund der steigenden Corona-Zahlen bei öffentlichen Auftritten eine Maske tragen.

Anlässlich des 100. Jahrestages besuchte sie vergangene Woche das Grabmal des berühmten „Unbekannten Soldaten“ in der Westminster Abbey – Mund und Nase dabei bedeckt.

Die Mitglieder der königlichen Familie, vom Prinzen von Wales bis hin zum Herzog und der Herzogin von Cambridge, sind in den letzten Monaten bei offiziellen Veranstaltungen bereits mit Gesichtsbedeckungen aufgetreten – jetzt ist allerdings erst die Königin diesem Beispiel gefolgt.

Schwarz-weiße Maske, statt buntem Outfit

Es wird angenommen, dass die schwarz-weiße Maske von Angela Kelly, der persönlichen Beraterin und Kuratorin der Königin, hergestellt wurde – sie entwarf in der Vergangenheit bereits viele ihrer Outfits. Und die sind im Normalfall ziemlich farbig und auffällig. Die 94-Jährige ist besonders bekannt für ihre Liebe zu Sorbetfarben, wie zartrosa oder mintgrün. Nur selten trägt Königin Elizabeth II. Kleidung, die eintönig und fad ist. In diesem Fall griff die Royal Grand Dame aber zu einem komplett schwarzen Outfit – wohl auch dem Anlass entsprechend.

Gottesdienst in kleiner Runde

Die englische Monarchin kehrte zum ersten Mal seit März nach London zurück, da sie darum gebeten worden war, an dem „zutiefst persönlichen“ Gottesdienst in der Westminster Abbey teilzunehmen.

An dem Ort, an dem sie im November 1947 auch heiratete, hinterließ sie zu Ehren des symbolträchtigen Soldaten an seiner letzten Ruhestätte einen Strauß Blumen, ähnlich dem ihrer Hochzeit damals. Der kurze Gottesdienst war eine intime Veranstaltung, bei der nur nur wenige royale Mitglieder und enge Verbündete der Queen mit dabei waren.