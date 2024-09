Auf dem Rasen des Kölner Stadions So läuft die Gedenkfeier für Trainer-Legende Christoph Daum ab

Bei einigen Fußballspielen wurde Christoph Daum in den letzten Wochen bereits mit einer Gedenkminute gedacht. (the/spot)

SpotOn News | 12.09.2024, 15:17 Uhr

Fußball-Legende Christoph Daum wird am Donnerstag im Rahmen einer eindrucksvollen Gedenkfeier gewürdigt. Begleitet von ehemaligen Weggefährten, prominenten Gästen und tausenden von Fans sagt die Fußballwelt "Mach et joot, Christoph".

Die Fußball-Welt nimmt Abschied von Trainer-Legende Christoph Daum (1953 – 2024). Er war im August nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs im Alter von 70 Jahren verstorben. Am Donnerstag (12. September) findet um 15:30 Uhr die Gedenkfeier im Kölner Stadion statt. Unter dem Motto "Mach et joot, Christoph" haben Daums ehemalige Clubs – Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und der 1. FC Köln – gemeinsam eingeladen. So wird die mindestens 90 Minuten lange Feier gestaltet sein.

Das ist das Rahmenprogramm der Gedenkfeier

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird die Gedenkfeier für den verstorbenen Fußballtrainer damit beginnen, dass Dr. Werner Wolf (68), der Präsident des 1. FC Köln, eine Begrüßungsrede halten wird. Moderiert werden die Feierlichkeiten von dem ehemaligen Fußballspieler und heutigen Sportmoderator Thomas Helmer (59).

Weitere Reden werden von DFB-Präsident Bernd Neuendorf (63), Fußballfunktionär Michael Meier (74), VfB-Stuttgart-Geschäftsführer Alexander Wehrle (49), der Kölner Fußballweltmeister Pierre Littbarski (64), Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (58), Nicole Mattig-Fabian und Dr. Jens Kröger von der Deutschen Diabetes-Hilfe sowie RTL-Moderatorin Katja Burkard (59), die eine enge Freundin der Familie Daum ist, gehalten. Untermalt wird die Zeremonie von Live-Auftritten der Höhner sowie des Turkish Chamber Orchestra and Choir.

So viele Gäste und Zuschauer werden erwartet

Erwartet werden rund 300 prominente Gäste und Weggefährten von Christoph Daum – darunter unter anderem sein enger Freund Reiner Calmund (75) sowie DFB-Sportdirektor Rudi Völler (64). Als Zuschauer werden zudem rund 5.000 Fans erwartet, die auf der Westtribüne Platz nehmen werden. Neben dem Rahmenprogramm soll der Familie Daum am Rande der Gedenkfeier ein Kondolenzbuch überreicht werden, das zuvor im Shop des Kölner Stadions auslag. Übertragen wird die Trauerfeier auf RTL.de.