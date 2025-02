Er gewann 2024 zusammen mit Lea Oude So läuft es für den ersten männlichen „GNTM“-Sieger Jermaine Kothé

Im Oktober 2024 nahm Jermaine Kokou Kothé an der Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Awards" in München teil. Dort wurde Heidi Klum ausgezeichnet. (ae/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 19:30 Uhr

2024 gab es bei "Germany's next Topmodel" eine große Änderung: Zum ersten Mal durften männliche Kandidaten teilnehmen, und Heidi Klum kürte eine Siegerin und einen Sieger. Neben Lea Oude gewann Jermaine Kothé als erster Mann die Castingshow. Er hat auch 2025 viel vor.

Im vergangenen Jahr ging er in die TV-Geschichte ein: Jermaine Kokoú Kothé (19) gewann als erster Mann die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel". Heute arbeitet er erfolgreich als Model und Influencer. Gerade lief er auf der Berliner Fashion Week für Marcel Ostertag über den Laufsteg. In diesem Jahr will er zudem eine eigene Marke herausbringen.

Video News

Auch in der 20. Auflage der erfolgreichen Model-Show von Heidi Klum (51), die am 13. Februar bei ProSieben oder auf joyn startet, dürfen Frauen und Männer antreten. Jermaine dürfte ihnen dabei ein großes Vorbild sein – denn er ist seit seinem Sieg viel unterwegs, wird für Kampagnen und Fernsehsendungen gebucht.

Zwischen Catwalk und Talkshow

Ein Highlight: Wie seine Co-Siegerin Lea Oude (25) lief er im Sommer auf der Berlin Fashion Week für Kilian Kerner (45). Es folgte unter anderem ein Auftritt im TV-Talk "deep und deutlich". Auf seinem Instagram-Account, der mittlerweile mehr als 76.000 Follower hat, verriet Jermaine, dass er unbedingt in die Sendung wollte, um dort seine Geschichte zu erzählen. Es sei "quasi wie ein kleiner Traum" gewesen. "Als ich dann im August die Anfrage für das Format bekam, habe ich nicht mal eine Sekunde überlegt und direkt zugesagt. Diesen Talk widme ich meiner Mama, die immer für mich da war, mich immer unterstützt und ermutigt hat, egal wie hart und schwer es alleine zu Hause war."

Jermaine ist in Melsungen in der Nähe von Kassel bei seiner Mutter aufgewachsen. Schon früh träumte er von einem Leben in der Öffentlichkeit und hatte ein, zwei Foto-Shootings. Durch "GNTM" leckte er so richtig Model-Blut, es sei für ihn wie die Luft zum Atmen. "Mir ist es super ergangen, mega gut", zog er im Interview mit der "HNA" Anfang 2025 ein positives Fazit. An "GNTM" teilzunehmen, sei "eine der besten Entscheidungen in meinem Leben und auch eine der besten Zeiten in meinem Leben" gewesen. Sein Vorteil sei, dass er als Mann gewonnen habe. Deshalb bekommt er so viele Jobs, dass er vom Modeln und als Content Creator leben kann. "Ich laufe total viel und das Modeln ist jetzt schon was anderes. Es ist schon sehr, sehr viel momentan, aber ich bin auch immer all in, ich mache nichts unter 110 Prozent."

Nach dem Finale fiel er fast in ein Loch

Bei der ganzen Anstrengung versuche er, gut auf sich zu achten. "Ich meditiere viel und bin auch in Therapie." Mentale Gesundheit sei ein wichtiges Thema. "Es ist so wichtig, dass man sich Hilfe holt, wenn man sie braucht oder vorsorglich auf sich achtet. Ich war auch kurz davor, in ein Loch zu rutschen." Das sei kurz nach dem Finale gewesen. "Als ich gewonnen habe, war da so ein riesiger Hype. Lauter Interviews, alle sind um einen herumgeschwirrt. Danach ist das erst mal abgeflacht, und ich habe mich gefragt, was jetzt kommt." Es sei noch immer "total surreal" für ihn, was er 2024 erlebt hat. Er werde das wahrscheinlich erst später, im Alter, realisieren.

Derzeit genießt Jermaine seinen Erfolg. Er freue sich auch darauf, "dass ich meine eigene Brand herausbringe und insgesamt auf das nächste Jahr, das kommt. Und über jede neue Person, die mir auf meiner Reise folgt". Zu viele Details zu seiner eigenen Marke, die sich rund um das Thema Gesicht drehen soll, wollte er noch nicht verraten. Doch er kündigt an: "Es wird jedenfalls etwas Ästhetisches, Schönes, Jermainiges."