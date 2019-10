So macht Heidi Klum uns neidisch

Bei Heidi Klums aktuellen Instagram-Storys werden wir gelb vor Neid. Denn die Modelmama wird mit großartigen Geschenken überhäuft.

Wir haben wirklich allerhand Gründe auf Heidi Klum neidisch zu sein. Das deutsche Multitalent gehört zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt, sie hostet gleich eine Handvoll Shows, hat großartige Kinder und konnte sich mit fast 50 Jahren mit Ehemann noch mal einen jungen, attraktiven Toy-Boy fürs Leben angeln.

Ganz konkret sind wir aber gerade gelb vor Neid, weil der schönen Blondine von Donatella Versace (64) persönliche die neusten Versace-Items ins Haus geschickt werden. In Heidis Instagram-Storys sehen wir, wie die „Germany’s Next Topmodel“-Modelmama voller Vorfreude eine große Tüte des Luxuslabels auspackt.

Kostenlos von Versace eingekleidet

Die Chefin der italienischen Marke legte ihren Geschenken an das Supermodel außerdem eine handgeschriebene Notiz bei. Ihre persönliche Auswahl für Heidi Klum besteht aus einer schicken Handtasche mit pompöser goldener Schnalle, einem weißen T-Shirt mit Versace-Print in Neongrün und einer stylishen Sonnenbrille im Racer-Stil, wie sie diesen Sommer überall zu sehen waren.

Die immer gut gelaunte Rheinländerin ist sofort schockverliebt in das Shirt und die Brille. Schon in der nächsten Story sehen wir sie zu lauten Hip Hop-Tunes im Cabrio durch Los Angeles brausen.

Glücklich mit ihrem Musiker

Heidi Klum scheint mit ihrem frisch angetrauten Ehemann wirklich überglücklich zu sein. Mit ihm sind auch die Zeiten vorbei, in denen noch Kalorien gezählt wurden. Statt Rohkost und vegan gönnt sich die 46-Jährige am Wochenende zusammen mit dem Mann an ihrer Seite und Schwager Bill (30) einen fetten Hot Dog mit mächtig Soße.

Quelle: instagram.com

Ob die Liebeskilos dran bleiben dürfen oder vor den Dreharbeiten für die neue Staffel von „Germany´s Next Topmodel“ wieder verschwinden, wird sich zeigen.

Die ersten Castings für Staffel 15 haben bereits stattgefunden. Der erste Sendetermin liegt nach aktuellen Angaben des Senders allerdings erst im Frühjahr 2020.