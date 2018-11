So machte sich Mel B über Victoria Beckham lustig

Donnerstag, 1. November 2018 11:43 Uhr

„Spice Girl“ Mel B hat sich einen Spaß erlaubt und sich zu Halloween als Victoria Beckham verkleidet.

Mel B nahm in Begleitung von Gary Madatyan an Heidi Klums illustrerer Halloween-Party in New York teil. Sie kam in einem improvisierten Kostüm mit einer Maske des Gesichts von Victoria Beckham. Dazu trug sie ein Schild, auf dem stand: „Nein, ich gehe nicht auf Tour“. Ihr Begleiter Madatyan trug ein David Backham-Trikot sowie ein korrespondierendes Schild mit de Aufschrift: „Bitte bitte, bitte, tu es für die Spice Fans!“.

In einem Instagram-Post dazu schrieb Mel B: „Ich und Gary haben nie soooo sehr lachen müssen #bestezeitmeineslebens“

Quelle: instagram.com



Die Botschaft hinter dem Auftritt ist nicht gerade subtil: Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine vollständige Reunion der legendären „Spice Girls“ wohl nur an der Blockadehaltung von Victoria Beckham gescheitert ist. Die anderen Bandmitglieder liegen im Clinch mit ihr.

Stellt sich nur die Frage, ob Mel Bs Verkleidung ein gemeiner Scherz oder ein Flehen sein sollte… (CI)