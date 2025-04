Stars So möchte Liza Minnelli beerdigt werden: ‚Keine Einäscherung, Baby…‘

Bang Showbiz | 13.04.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin hat sich bereits Gedanken über ihre Bestattung gemacht.

Liza Minnelli möchte in einem Designer-Outfit beerdigt werden.

Die Sängerin trug während ihres legendären Konzert-Specials ‚Liza with a Z‘ im Jahr 1972 ein von Halston designtes Mini-Pailletten-Kleid, mit dem sie viel Aufmerksamkeit erregte. Auch heute zieht sie die Kleidung des Luxus-Modehauses noch gerne an.

Im Gespräch mit ‚Vulture‘ erzählte sie: „Wir haben vor den Zensoren versteckt, wie sexy dieses rote Pailletten-Kleid werden würde. Wie weit konnten wir gehen? Wie kurz konnten wir es machen? Ich sah Sponsoren und Leute vom Netzwerk, die sich alle an ihre Brust fassten, aber niemand ist gestorben.“

Die 79-Jährige hat sich bereits konkrete Gedanken über ihren Tod gemacht. „Halston war so ein Genie – Jahrzehnte später trage ich immer noch seine Kleider. Ich möchte in Halston beerdigt werden, aber keine Einäscherung, Baby – warum ein exquisites Outfit ruinieren?“, verriet sie.

Die Broadway-Ikone ist die Tochter der verstorbenen Hollywood-Legende Judy Garland und ihres zweiten Ehemanns, Regisseur Vincente Minnelli. Ihren großen Durchbruch schaffte Liza, als sie für die Film-Adaption des Musicals ‚Cabaret‘ besetzt wurde. „Es gab mir die Möglichkeit, dass die Leute mich außerhalb meiner Eltern und außerhalb von Sally Bowles kennenlernten. Ich hatte keine Hit-Platten, aber ‚Liza with a Z‘ gab mir das Äquivalent von mehreren Hits“, berichtete die Schauspielerin.