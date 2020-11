So reagieren Hollywood-Stars auf Trumps „Betrugs“-Rede

06.11.2020 07:36 Uhr

Donald Trump hat vor der endgültigen Wahlentscheidung erneut von Betrug gesprochen. Einige TV-Sender brachen die Übertragung ab, auch Hollywood-Stars zeigten sich entsetzt.

Eine Rede von Donald Trump (74) sorgt für heftige Kritik. Der US-Präsident hatte darin seinen demokratischen Gegnern erneut vorgeworfen, die Wahl „zu stehlen“. Trump behauptete bei seinem Auftritt im Weißen Haus: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich locker. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen.“ Trump schimpfte vor allem über die Briefwahl, durch die sein Herausforderer Joe Biden (77) viele Stimmen erhielt, und kündigte Klagen an. Trumps unbelegte Betrugsvorwürfe hatten zur Folge, dass einige TV-Sender ihre Übertragung abbrachen.

MSNBC erklärte anschließend unter anderem auf Twitter: „Präsident Trump, der seit einer Ansprache am frühen Mittwochmorgen nicht mehr öffentlich gesprochen hatte, machte am Donnerstagabend zum Stand der noch unentschiedenen Präsidentschaftswahlen Bemerkungen, die größtenteils falsch waren.“ Und bei CNN hieß es: „Präsident Trump hielt am Donnerstagabend die unehrlichste Rede seiner Präsidentschaft.“

Auch zahlreiche Hollywood-Stars kritisierten die Rede Trumps. Der Schauspieler Mark Ruffalo (52) twitterte: „Es gibt keinen Hauch von einem Beweis für irgendetwas, was Trump behauptet. Es sind alles Lügen“. Ruffalo rechnet zudem nicht damit, dass Trumps Klagen Aussicht auf Erfolg haben werden. Und er fügte hinzu: „Trump hat nur gejammert, dann gelogen, dann gejammert, dann gelogen und ist dann weggelaufen.“ Sein Schauspielkollege Chris Evans (39) meldete sich ebenfalls zu Wort und schimpfte über Trump, der den demokratischen Prozess in den Schmutz ziehe.

There is not a single shred of evidence to anything Trump is claiming. It's all lies and it's not going to go anywhere with the courts he has lost all but one lawsuit because he has no credible claims.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) November 6, 2020