Stars Letztes Interview von Papst Franziskus wird in neuem Projekt von Martin Scorsese ausgestrahlt Martin Scorsese produziert einen Dokumentarfilm über Papst Franziskus mit seinem letzten Interview vor laufender Kamera. Der legendäre Filmemacher, der für seine Arbeit an Filmen wie ‚Taxi Driver‘, ‚Goodfellas‘, ‚The Irishman‘ und ‚Gangs of New York‘ bekannt ist, wird den verstorbenen Pontifex ehren, der am Ostermontag (21. April) im Alter von 88 Jahren an den Folgen […]