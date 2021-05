So schwärmt Josh Duhamel von Jennifer Lopez

03.05.2021 18:46 Uhr

Hollywoodstar Josh Duhamel schwärmt von der Zusammenarbeit mit Jennifer Lopez – es ist ein “Traum, mit ihr zu arbeiten".

Der 48-jährige Schauspieler spielt in der kommenden Liebeskomödie „Shotgun Wedding“ neben der 51-Jährigen und er gab zu, dass die Dreharbeiten mit Jennifer in der Dominikanischen Republik die beste Erfahrung seiner bisherigen Karriere waren.

Josh Duhamel ist total begeistert

Josh Duhamel erzählte „Entertainment Tonight“: „Es war eine der spaßigsten Erfahrungen, die ich beim Dreh oder bei der Arbeit in diesem Geschäft gemacht habe. Zunächst einmal sind wir in der Dominikanischen Republik, die absolut wunderschön ist. Jen war ein Traum, mit ihr zu arbeiten, sie ist ein absoluter Profi und total engagiert und liebte das Projekt.“ Die beiden sind schon seit langem gut befreundet, also war es ein Kinderspiel.

„Eine großartige Besetzung“

Der ‚Transformers‘-Star fügte hinzu: „Wir hatten eine tolle Beziehung. Ich kenne sie schon ewig, also war es einfach für uns, in Einklang zu kommen. Die Crew, die Besetzung, wir haben eine großartige Besetzung und Jason Moore, der Regisseur, es war eine dieser Situationen, in der alles irgendwie perfekt passte. Ich bin sehr stolz darauf, wie es geworden ist, und ich kann es kaum erwarten, dass alles zusammenkommt.“

Josh Duhamel ersetzt Armie Hammer

Die Handlung folgt Tom (Duhamel) und Darcy (Jennifer), als ihre „extravagante Hochzeit am Urlaubsort von Kriminellen überfallen wird“.

Josh hat die Hauptrolle von Armie Hammer übernommen, nachdem dieser nach seinem Kannibalismus-Skandal und den Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetreten musste. Lenny Kravitz, D’Arcy Carden, Selena Tan, Desmin Borges und Alex Mallari haben ebenfalls für das Projekt unterschrieben, das von Jason Moore inszeniert wird.

Die Dreharbeiten begannen im Februar in der Dominikanischen Republik beginnen. Neben Lopez ist auch Hollywoodstar Ryan Reynolds als Produzent an Bord. (Bang)