23.10.2020 21:45 Uhr

Carina Spack: So sehr leidet sie unter der Trennung von Serkan

Carina Spack kann nicht essen und nicht schlafen. Die "Bachelor"-Prominente leidet immer noch heftig unter der Trennung von Serkan Yavuz.

Promis sind auch nur Menschen. Der zermürbende Liebeskummer von Carina Spack (24) beweist einmal mehr, dass ein gebrochenes Herz sich für berühmte Menschen nicht weniger schmerzhaft anfühlt als für Normalos.

Die 24-Jährige lässt ihre Fans und Follower sehr ehrlich an ihrer Trauer wegen der Trennung von Serkan Yazuv (27) teilhaben.

10 Kilo abgenommen

Seit dem Liebes-Aus vor zwei Wochen geht die Blondine auf dem Zahnfleisch. Wie viele andere auch, leidet Carina Spack wegen ihrem Liebeskummer an Appetitlosigkeit. In den letzten Tagen verlor sie knapp zehn Kilo. Bei einer Größe von circa 1,69 Meter bringt sie normalerweise 62 Kilo auf die Waage, aktuell sind aber nur noch 53 Kilo.

Um wieder zu ihrem alten Gewicht zurückzukommen, futtert der Reality-Star abends extra fettiges Fast Food wie Döner.

Schlaflose Nächte

Neben dem Essen bereitet auch das Schlafen Carina Probleme. Sie fühlt sich in ihrer Wohnung aktuell einfach nicht mehr zu Hause. Wahrscheinlich stecken in den Wänden zahlreiche Erinnerungen an die Beziehung mit Serkan.

Sie erzählte in ihren Storys ganz ehrlich weiter, dass sie beim Schlafen alle Lichter an und beide Fernseher laufen lässt, damit sie nicht das Gefühl hat, alleine zu sein.

Mehr zum Thema:

Sucht Trost bei Pferden

Trost und Zuneigung findet die traurige Single-Dame bei ihrem Pferd. Der Umgang mit den Tieren lenkt sie ab, spendet Trost und hilft beim Nachdenken.

Auf Instagram schrieb sie: „Es gibt Zeiten, in denen man die Stille der Tiere braucht, um sich von dem Druck der Außenwelt zu erholen. Einem Tier ist es egal, was du hast oder wer du bist. Wichtig ist ihm einfach nur, dass du da bist und ihm Liebe und Vertrauen schenkst.“

Quelle: instagram.com

Serkan währenddessen in Urlaubsstimmung

Während die Blondine die Trennung also intensiv verarbeitet, lebt ihr Ex sein Leben weiter, als wäre nichts passiert. Er postet weiterhin gut gelaunte Geschichte aus dem Fitness-Studio und plant Reisen.

Statt Liebeskummerzeilen schreibt es nur „witzige“ Sprüche wie: „LIFEHACK: Wenn man 4 Liter Wasser am Tag trinkt, hat man keine zeit für Drama anderer Leute, weil man zu beschäftigt ist ständig zu pinkeln.“

Okay, geht dem Regensburger das Ende der Beziehung denn gar nicht nah? Immerhin haben die Stars über ein Jahr miteinander verbracht!

Quelle: instagram.com

(LaKrim)