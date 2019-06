So sieht also eine bulgarische Barbie aus!

Freitag, 14. Juni 2019 21:10 Uhr

Andrea Ivanova sieht aus wie Barbie. Findet die 22-jährige bulgarische Studentin. Dabei sehen ihre bis zur Sch(m)erzgrenze aufgepumpten Lippen aus wie ein angestrengter Darmausgang. Hier ist die ganze Geschichte…

Andrea war mal ein toll aussehendes Mädel und wollte so aussehen wie das legendäre kleine-Mädchen-Must-Have Barbie. Aus diesem Grund unterzog sich die Studentin aus Bulgarien allein im vergangenen Jahr mindestens 15 Schönheits-Operationen! Wieviel Eingriffe es genau waren, weiß sie allerdings selbst nicht mehr so genau.

„Ich habe seit letztem Jahr mehr als 15 Operationen durchführen lassen. Ich habe sie nicht gezählt, vielleicht mehr“, verriet die Studentin gegenüber der Zeitung “Bulgaria Today”. Dortigen Medien zufolge soll sie sich jedesmal Hyarolonsäure in die Lippen spritzen lassen haben, sobald sie feststellte, dass diese wieder kleiner geworden sind. Wieviel sie bisher für diese grauenhaften Ergebnisse ausgegeben hat, wolle sie nicht verraten. Es dürften wohl ein paar tausend Euro gewesen sein.

Quelle: instagram.com

„Armes Mädchen“

Nachdem sich die Fotos nun über das Internet zunächst noch zaghaft viral ausgebreitet haben, stieg die Anzahl der Follower auf Ivanovas Instagram-Account stetig an. Ihren Account flutete sie zudem mit zahlreichen internationalen Berichten über sich.

Mittlerweile sind es überschaubare 2700 Follower. Diese reagieren gottlob völlig unterschiedlich auf das Aussehen der 22-jährigen. Die einen (vor allem Frauen) bemitleiden sie und schreiben “Armes Mädchen…”. Andere jedoch (vor allem Männer) scheinen Gefallen an der in Sofia lebenden Ivana zu finden: “Diese Lippen möchte ich knutschen” oder “Liptastic Andrea”, kommentierten zwei männliche Follower. Hier geht’s zu ihre Insta-Seite!

Quelle: instagram.com

Angebote für Sex

Gegenüber den bulgarischen Medien verriet die Balkan-Barbie nun sogar, dass ihr Männer Geld für Sex angeboten haben sollen. Rund 7.000 Euro heißt es. Allerdings wollte sie nicht mitmachen: “Das ist viel Geld, aber ich lehne ab. Ich mache es nicht für Geld“. Die Bulgarin möchte einfach nur anders sein: „Es ist nicht notwendig, dass jeder die von anderen Menschen auferlegten Standards befolgt. Ich hatte nie Angst, mich auszudrücken“, so Ivanova.

Vielleicht dürfen wir die Barbievom Balkan ja bald in Deutschland begrüßen. Schließlich studiert die junge Dame Deutsche Philologie an der Universität in Sofia. Über ihr Aussehen lässt sich streiten. Aber Köpfchen scheint sie offenbar zu haben.