16.11.2020 07:53 Uhr

So sieht Thomas Gottschalk als Old Shatterhand aus

Thomas Gottschalk in ungewohnter Rolle: Der Ex-"DSDS"-Sieger Alexander Klaws postete ein Bild des Entertainers als Old Shatterhand. Der Musiker selbst war darauf als Winnetou verkleidet.

So hat man Entertainer Thomas Gottschalk (70, „Herbstblond“) noch nie gesehen: Der ehemalige „DSDS“-Sieger Alexander Klaws (37, „Für alle Zeiten“) postete ein gemeinsames Bild auf Instagram mit dem Entertainer, in dem er selbst als Winnetou zu sehen ist und Thomas Gottschalk als Old Shatterhand. Erst auf den zweiten Blick erkennt man überhaupt, dass es sich dabei um die beiden Promis handelt, so gut ist die Maskerade.

Der Sänger schreibt dazu in seinem Kommentar: „Gestern für seine Show mit ihm als mein weißer Bruder durch den Westerwald zu reiten, war mir eine große Ehre.“ Im Anschluss hätten die beiden über Gott und die Welt gequatscht, womit für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen sei. Im Dezember erfahre man, was es mit der ganzen Aktion auf sich hatte. Die Auflösung gibt es dann am 29. Dezember in der ARD-Show „Gottschalk holt’s nach“.

(dr/spot)