Black-Sabbath-Fans schockiert So teuer sind die Tickets für das Abschiedskonzert von Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne wird sich im Juli mit einem Spektakel von der Bühne verabschieden. (mia/spot)

SpotOn News | 12.02.2025, 12:31 Uhr

Im Juli wird sich Ozzy Osbourne mit seiner Band Black Sabbath von der Bühne verabschieden. Das letzte Konzert wird ein Metal-Spektakel mit zahlreichen Stars und weiteren Bands - doch das hat seinen Preis.

Fans von Black Sabbath kritisieren die Preise für die Abschiedsshow der Band am 5. Juli in Birmingham. Im Vorverkauf wurden die Karten für das Metal-Spektakel mit dem Titel "Back to the Beginning" am Dienstagmorgen für 236 bis 1.000 Euro verkauft.

Ein Ticket im "Golden Circle" kostet demnach knapp 500 Euro, ein Stehplatz 315 Euro und ein Sitzplatz seitlich der Bühne knapp 500 Euro. Zusätzliche VIP-Packages sind ab knapp 400 Euro zu haben und können bis zu 3.500 Euro kosten. Die Tickets sind aktuell nur über einen Presale zu erwerben, für den man sich auf der Webseite oder der Mailingliste der Künstler registriert haben muss. Ab dem 14. Februar um 10:00 Uhr soll der allgemeine Vorverkauf beginnen.

Das Geld für das Konzert fließt nicht in die Kassen der Bands, sondern wird an drei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet: Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital und Acorn Children's Hospice.

Fans machen ihrem Ärger Luft

In den sozialen Netzwerken beschweren sich die Fans über die langen digitalen Schlangen und hohen Preise bei Ticketmaster. "Ich will nichts hören, wenn die Pop-Girlies 100 Pfund für ein Ticket verlangen", schrieb ein Metal-Hörer, vermutlich mit Bezug auf die Diskussionen um die Konzertpreise von Taylor Swift (35) und ihre Kolleginnen. "Black Sabbath, die 420 Pfund für Sitzplätze verlangen, die nicht VIP sind, sind wirklich wahnsinnig." Ein User teilte einen Screenshot der VIP-Preise und schrieb: "Für diese Ticketpreise erwarte ich, dass ich auf der Bühne mit Black Sabbath feiern kann."

I’d expect to be rocking out on stage with Black Sabbath for the price of these tickets pic.twitter.com/uP0Njq5Qky — Greggles (@greglee91) February 11, 2025

Metal-Legenden zu Osbournes Abschied vereint

Das Sommerkonzert in seiner Heimatstadt wird der letzte Auftritt von Frontmann und TV-Star Ozzy Osbourne (76) sein. Der 76-Jährige, der 2020 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte, wird zunächst ein Solo-Set spielen, bevor die Reunion mit Black Sabbath erfolgt – zum ersten Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung. Das Konzert auf der Bühne im Fußballstadion Villa Park ist als ganztägige Veranstaltung geplant und wartet mit weiteren Metal-Legenden wie Metallica, Slayer, Alice in Chans, Gojira und Lamb of God auf. Zusätzlich hat sich einzig für dieses Event eine Supergroup aus Mitgliedern von Limp Bizkit, Van Halen, The Smashing Pumpkins und Faith No More gegründet.