So trauern die Royals mit den Opfern der Flutkatastrophe

17.07.2021 17:46 Uhr

Überschwemmungen haben in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden zu großen Schäden und vielen Opfern geführt. Zahlreiche europäische Royals haben mit offiziellen Schreiben oder Social-Media-Posts ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands und den Benelux-Staaten hat viele Menschen erschüttert, zahlreiche Stars haben bereits ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht und riefen teilweise zu Spenden in den sozialen Medien auf. Auch Mitglieder der europäischen Königshauser haben ihr Mitgefühl mit den Betroffenen ausgedrückt. „Die Schäden durch die Flutkatastrophe in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden sind verheerend. Wir denken an alle, die von diesen Überschwemmungen betroffen sind“, heißt es in einem Tweet von Prinz William (39) und Herzogin Kate (39).

The damage and loss caused by the flooding disaster in Germany, Belgium, Luxembourg and the Netherlands is devastating.

We are thinking of all those affected by these floods.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 16, 2021