So viel hat Jessica Paszka schon wieder abgenommen

Jessica Paszka wurde im Mai Mutter der kleinen Hailey-Su. (aha/spot)

19.07.2021 10:02 Uhr

Jessica Paszka hat nach der Geburt ihrer Tochter schon 14 Kilo verloren. "Ich hätte niemals gedacht, dass es doch so schnell geht", freut sich die Ex-"Bachelorette".

Jessica Paszka (31) kann es selbst kaum glauben! Die Influencerin bringt rund zwei Monate nach der Geburt ihrer Tochter aktuell nur noch 72 Kilogramm auf die Waage, wie sie in ihrer Instagram Story erklärt. In ihrer Schwangerschaft habe sie zuletzt 86 Kilogramm gewogen. „Ich hätte niemals gedacht, dass es doch so schnell geht“, freut sich die 31-Jährige.

Seit circa drei Wochen achte sie auf ihre Ernährung. „Ich habe da so ein paar Tipps und Tricks angewendet“, deutet die ehemalige „Bachelorette“ an und verspricht ihren Followern schon bald mehr Details. „Ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen zum Thema Ernährung und Sport mal ein bisschen mitnehmen.“

Familienglück bei Paszka und Haller

Paszka wurde Anfang Mai zum ersten Mal Mutter. Vater ihrer Tochter Hailey-Su ist ihr Verlobter Johannes Haller (33). Die beiden lernten sich 2017 bei der Kuppelshow „Die Bachelorette“ kennen. Im Finale entschied sich Paszka damals noch für Hallers Konkurrenten David Friedrich (31). Doch die Beziehung zwischen dem „Bachelorette“-Paar währte nur wenige Monate. Anfang Oktober 2020 machten Paszka und Haller ihre Beziehung öffentlich. Mitte Dezember 2020 verkündete die 31-Jährige ihre Schwangerschaft. Wenige Wochen später postete sie zudem ihren Verlobungsring.