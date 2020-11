27.11.2020 21:37 Uhr

Offset: So viele Schuhe besitzt der Popstar

Offset liebt Schuhe. Der Rapper zeigte auf Instagram seine gigantische Schuh-Sammlung mit Tausenden von Sneakern.

Den ausgefallenen Outfits von Rapper Offset (28) merkt man sofort an, wie sehr der Star Mode liebt. Egal ob wild gemusterte Hosen, quietschbunte Jacken oder extravagante Ketten – dieser Mann traut sich aus der Masse herauszustechen.

Am allerheftigsten schlägt das Herz des Migos-Musikers aber wahrscheinlich für seine atemberaubende Schuh-Sammlung.

3200 Paar Schuhe im Schrank

Seine On/Off-Ehefrau Cardi B (28) outete ihn in ihren Instagram-Storys als einen Sneaker-Junkie. Sie zeigte ihren Followern den gigantischen Schuhschrank ihres Mannes und schnatterte in ihrer üblichen lauten Art:

„Leute, ich hab euch doch gesagt, dass dieser Mann Tausende von Schuhen besitzt. … Ich glaube, ich habe circa 500 Paar. Aber dieser Typ hat so viele Schuhe, das ist nicht mehr lustig.“

Alles andere als peinlich berührt, lässt Offset sie wissen, welche Anzahl an Schuhen er genau besitzt. Es sind 3200 Paar!

Kein Schuhschrank, ein Schuhzimmer

Bei dieser enormen Menge von Tretern kann man auch nicht mehr von einem Schuhschrank sprechen. Es handelt sich vielmehr um ein eigenes Zimmer mit sieben meterhohen Regalen, die vollgepackt sind. Allein dieses Zimmer beeindruckt schon heftig, dabei handelt es sich dabei nur um einen Bruchteil seiner Sammlung.

Denn in die sieben Regal passen in etwa 550 Paare. Das heißt, Offset kann ungefähr sechs solcher Räume nur mit Schuhen füllen.

Sucht nach Luxus

Man weiß von dem Star seit Langem, dass er in Sachen Lifestyle, Luxus und Fashion keinerlei Grenzen kennt. Er sorgte für Empörung. als er seine Tochter Kulture (2) zum Geburtstag mit einer echten Birkin-Bag von Hermes beglückte, die der sie aber nicht viel anfangen konnte.

Der kleine Promi-Sprössling ist im Übrigen bereits selbst ein waschechter Instagram-Star. Ihre Mutter Cardi B postet seit Wochen fleißig Outfit-Bilder von ihrem Mini-Me. Bereits jetzt folgen Kulture über 1,3 Millionen User.

Galerie

Weitere Stars mit Schuh-Sucht

2300 Paar Schuhe sind schon echt der Hammer. Mit seiner Schuh-Sucht steht Offset aber nicht alleine da. Viele weitere Promis können wie er, einfach nicht damit aufhören immer mehr und mehr Paare zu kaufen.

Die Königin der Junkies bleibt Sängerin Celine Dion (52). Wie die „My Heart Will Go On“-Ikone in einer Episode von Carpool-Karaoke mit James Corden (40) verriet, besitzt sie über 10 000 Paar Schuhe.