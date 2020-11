So viele US-Bürger wollten Rapper Kanye West im Weißen Haus sehen

04.11.2020 11:27 Uhr

Schweren Herzens mag Kanye West seine Wahl-Schlappe 2020 eingestanden haben. Einige gesammelte Stimmen lassen ihn aber offenbar schon von 2024 träumen.

Stolz hatte US-Rapper Kanye West (43, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“) über Twitter verkündet, zum ersten Mal in seinem Leben zur Wahlurne gegangen zu sein und „für jemanden gestimmt zu haben, dem ich vollauf vertraue“ – und diese Person war natürlich er selbst. Dass er ernsthafte Chancen auf den Umzug ins Weiße Haus haben könnte, daran hat wohl höchstens der egozentrische Musiker persönlich geglaubt. Inzwischen hat er seine Niederlage zwar eingesehen, nichtsdestotrotz konnte Kanye über Nordamerika verteilt einige Wähler von sich überzeugen.

God is so good ? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. ?? ?

— ye (@kanyewest) November 3, 2020