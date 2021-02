06.02.2021 11:31 Uhr

So warnte Regé-Jean Page seine Familie vor „Bridgerton“-Sexszenen

Regé-Jean Page ist in "Bridgerton" mehrmals in mutigen Sexszenen zu sehen. Graham Norton verriet er nun, wie er seine Familie davor warnte.

Regé-Jean Page (31, „For the People“) ist in der Netflix-Erfolgsserie „Bridgerton“ häufig in Sexszenen mit Co-Star Phoebe Dynevor (25) zu sehen. In der britischen TV-Show von Moderator Graham Norton (57) verriet er nun, wie er seine Familie davor warnte – und wen er dabei vergaß.

„Bestimmte Leute haben damit gedroht, meinen Pfirsich zu bewerten“

„Wir haben eine Familiengruppe bei Whatsapp“, erzählte der 31-jährige Brite in der „The Graham Norton Show“. Seiner Familie kündigte er die bevorstehenden heißen Szenen darin mithilfe von „ein paar blinkenden roten Licht-Emojis“ an. Teilweise sei „auch mal das Pfirsich-Emoji“ in der Gruppe aufgetaucht, berichtete er weiter und scherzte: „Bestimmte Leute haben damit gedroht, meinen Pfirsich zu bewerten.“

Nicht alle Familienmitglieder hatten jedoch das Glück, von Page vorab gewarnt zu werden, denn einige seiner Cousinen und Cousins sind offenbar nicht Teil des Chats. „Sie schauten also die Serie und dann bekam ich eine sehr ernste Privatnachricht auf Instagram“, rekapitulierte Page. „Die lautete: ‚Es sollte wirklich eine Warnung für Cousinen und Cousins geben.'“

Ein Cousin habe versucht, den Nacktszenen durch das zeitlich passende Kochen von Tee zu entgehen, war dabei jedoch nicht sonderlich erfolgreich. „Ich verließ den Raum, um mir meine taktische Tasse Tee zu machen, und kam wieder und du warst immer noch dabei!“, gab Page dessen Worte wieder.

Regé-Jean Page hat die Chance auf Screen Actors Guild Awards

Für seine Leistung in „Bridgerton“ erhielt Regé-Jean Page gerade eine Nominierung für die Screen Actors Guild Awards – in der Kategorie „Bester Darsteller in einer Drama-Serie“. Gemeinsam mit seinen Serienkollegen hat er zudem die Chance, die Trophäe am 4. April auch in der Kategorie „Bestes Ensemble in einer Drama-Serie“ abzuräumen.

(wag/spot)