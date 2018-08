So wirbt Kylie Jenner für Adidas

Freitag, 31. August 2018 17:29 Uhr

Kylie Jenner wurde zur Adidas-Botschafterin ernannt. Die 21 Jahre alte Reality-Queen tut sich mit dem Sportswear-Giganten zusammen und gibt damit ihr Debüt als Gesicht der neuen Falcon-Sneaker des Unternehmens.

Der Schuh zollt dem klassischen Falcon Dorf-Design Tribut, das in Jenners Geburtsjahr 1997 zum ersten Mal auf den Markt gekommen war. In einem offiziellen Statement sagte die junge Gründerin von Kylie Cosmetics: „Ich habe Adidas schon immer geliebt und es ist aufregend, nun Teil der Original-Familie zu sein, besonders für die Falcons.“

Die Neuauflage des nostalgischen Laufschuhs wird in den Farben grau, blau, pink und schwarz erhältlich sein und ab dem 6. September online und in den Läden in den Verkauf gehen.

Alegra O’Hare, die weltweite Vizepräsidentin der Markenkommunikation des Unternehmens, sagte: „Wir interessieren uns dafür, die Streetwear von morgen zu kreieren, indem wir die legendärste Sportkleidung aus unseren Archiven neu erfinden. Falcon ist von dem Falcon Dorf inspiriert, einem legendären Modell aus den 90ern: Seine mutige und kompromisslose DNA steht im Zentrum des heutigen Falcon und reflektiert die selbstbewusste Einstellung einer neuen Generation weiblicher kreativer Kunden.“

In die Fußstapfen der Schwester

Jenner sieht auf den Bildern der Kampagne großartig aus wie immer und trägt unter anderem einen schwarzen Trainingsanzug von Adidas mit dem legendären Schriftzug der Marke. und – Überraschung – extralanges Haupthaar. Kann gut sein, dass fie Kampagne lange vor ihrer Schwangerschaft geshootet wurde wenn es keine Extensions sind (wonach es auf dem großen Bild aussieht).

Der ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star gab in der vergangenen Woche bereits einen Hinweis auf die Kollektion, indem er auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich postete. Darauf sah man die Unternehmerin eine schwarz-graue Version der 90er-Schuhe und einen Jumpsuit im Lederlook tragend auf einem Bett liegen. Die 21-Jährige folgt mit ihrer neuen Funktion in die Fußstapfen ihrer Familienmitglieder Kendall Jenner und Kanye West. Letzterer produziert seine Yeezy-Schuhkollektion in Kooperation mit Adidas.