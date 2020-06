So wird die Leinenhose im Sommer 2020 gestylt

Warum die Leinenhose ein echter Tausendsassa ist? Das sommerliche It-Piece lässt sich auf etliche Weisen stylen und macht immer etwas her.

Stars wie Mode-Influencerin Leonie Hanne (31) lieben sie: die Leinenhose. Leinen ist eine Naturfaser, die aus der Pflanze Flachs gewonnen wird. Der aus ihr gefertigte Stoff hat einen kühlenden Effekt und ist extrem atmungsaktiv. Perfekt also für heiße Sommertage. Richtig gestylt wird die Leinenhose von der verrufenen Öko-Garderobe zum It-Piece und darf im Sommer 2020 keinesfalls fehlen.

Diese Schnitte sind im Trend

Die Leinenhose gibt es in unterschiedlichsten Schnitten und Formen. Einer der populärsten Hosentrends des Jahres ist die Paperbag-Hose. Ihr Schnitt ist figurschmeichelnd und zaubert eine schlanke Mitte. Auch Wide Leg Pants, wie sie Hanne in weißer Ausführung trägt, sind absolut im Trend. Aus Leinenfasern gefertigt, wirken sie besonders lässig und sind vielseitig kombinierbar. Eine ähnliche Variante stellen Leinen-Culottes dar, die diesen Sommer ebenso zur Grundausstattung einer jeden Fashionista gehören sollten.

Das Must-have-Teil dieses Sommers trägt aber vor allem einen Namen: Bermudahosen. Von knielangen Modellen bis zu Shorts ist 2020 alles möglich. Hanne präsentiert etwa eine Leinen-Bermudahose in Knielänge, die mit einem Doppel-D-Ringgürtel für einen extra Hingucker sorgt.

Leinenhose im Alltag

Im Alltag ist die Leinenhose ein echter Allrounder und lässt sich hervorragend mit einem schlichten T-Shirt, Top oder einer Bluse kombinieren. Wird das Oberteil in den Bund der Hose gesteckt, entsteht schnell ein gemütlicher Alltagslook, der mit Sandalen oder Sneaker harmonisch abgerundet wird. Soll es ein wenig schicker sein, etwa im Büro? Dann eignen sich Stiletto-Pumps oder Sandaletten.

Glamouröser Look für den Abend

Auch am Feierabend darf die Leinenhose gern anbehalten werden. Für einen glamourösen Look eignen sich vor allem schwarze Modelle, kombiniert mit auffälligen Oberteilen. Mode-Bloggerin Lisa Hahnbück macht es bei Instagram vor. Sie setzt auf eine Wide Leg Pants mit bauchfreier Blütenbluse. Um den Look noch glamouröser zu machen, eignen sich Sandalen mit Absatz. Besonders im Trend liegen diesen Sommer sogenannte „Square Toe“-Sandalen, die vorne eckig sind.

Leinen-Anzüge für Männer

Auch Männer sollten vor Leinenstoff nicht zurückschrecken. Besonders für schickere Anlässe oder das Büro empfehlen sich an heißen Tagen Leinen-Anzüge, zum Beispiel in Beige, Hellblau oder Grau. Diese sind gut mit einem T-Shirt oder Hemd kombinierbar.

Aber auch der Alltagslook funktioniert. Dazu einfach ein schlichtes, weißes T-Shirt oder lockeres Hemd mit einer Leinenhose oder Leinenshorts stylen. Dazu passen Sneaker, Loafers oder Sandalen.

