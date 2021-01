So witzig entfernt Twitter Donald Trump aus „Kevin – Allein in New York“!

12.01.2021 15:00 Uhr

Nachdem Donald Trump von diversen Plattformen im Internet verbannt wurde, haben sich einige Twitter-User entschieden, ihn auch aus ihrem Lieblingsfilm "Kevin - Allein in New York" zu entfernen.

Noch-Präsident Donald Trump ist wohl derzeit eine der meistgehassten Personen der Welt. Nach seinem Appell an seine Anhänger, sie sollen das angeblich falsche Wahlergebnis anfechten und sein Liebesgeständnis an gewaltbereite, randalierende Fans im Kapitol, gibt es selbst von vielen ehemaligen Unterstützern mittlerweile nur noch Kopfschütteln.

Nachdem Trump mit seinen Aufrufen zu Ausschreitungen bei den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook gegen die Richtlinien verstoßen hat, wurde der 74-Jährige zunächst temporär und dann permanent von den Plattformen verbannt. Andere Plattformen zogen nach, dem Präsidenten die Kommunikation und Verbreitung von Fake News an seine treudoofen Fans zu erschweren.

Zu diesen anderen Plattformen gehören Google, Musikanbieter Spotify, E-Commerce-Software Shopify, Social Media Plattformen Instagram, Reddit und TikTok, Online-Pinnwand Pinterest, Videoportale YouTube und Twitch und Messenger Snapchat. Am überraschendsten kam jedoch diese Ankündigung: „Pornhub hat Donald Trump offiziell der Plattform verbannt.“ Jetzt kann der Präsident also nicht mal mehr Pornos schauen…

