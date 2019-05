So witzig wirbt Robert De Niro für Zimt-Bagels

Montag, 13. Mai 2019 21:38 Uhr

Robert De Niro ist der neue Star der Warburtons-Reklame. Die Hollywood-Legende hat sich mit dem britischen Bäckerei-Unternehmen zusammengetan, um die neuen Zimt- und Rosinen-Bagels zu vermarkten.

Der ‚Man lernt nie aus‘-Schauspieler sagte dazu in einem Statement: „Es war wirklich toll nach England zu fliegen, um die neue Werbung für die Warburtons Familie zusammen mit Jonathan zu drehen. In das Bagel-Geschäft zu gehen, macht echt Spaß. Ich hoffe, jedem gefällt, was wir auf die Beine gestellt haben.“

Der Vorsitzende der Firma, Jonathan Warburton, fügte hinzu: „Als ikonischer New Yorker kennt Robert einen guten Bagel und es ist einfach toll zu wissen, dass er unsere auch mag. Wir haben Monate gebraucht, um das perfekte Rezept zu haben.“

Hochkarätige Stars

In dem zweiminütigen Werbeclip in bester Gangsterfilm-Optik kann man den 75-Jährigen Hollywoodstar sehen, wie er nach New York fliegt, um Jonathan Warburton zu sehen, nachdem er herausfindet, dass die Bagels der Marke Erfolg haben. Wütend konfrontiert er Warburton und erzählt ihm von einer Welt, in der DeNiro die Bagel als „gute Bagel“ neu vermarktet. In früheren Kampagnen waren auch Stars wie Sylvester Stallone, Peter Kay und Die Muppets zu sehen.

