Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt: Was geht da mit Rapper Eno?

Der Bayerische Ministerpraesident Dr. Markus Söder

04.08.2021 20:30 Uhr

Nach Till Schweigers Nachwuchs Schauspielerin Luna Schweiger scheint die zweite Promi-Tochter mit einem deutschen Rapper anzubandeln. Diesmal handelt sich um Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Auf ihrem Instagram-Profil heizt das junge Model Gloria-Sophie Burkandt (22) die Gerüchteküche ordentlich an. Erst veröffentlichte die brünette Schönheit einen kurzen Clip in ihrer Instagram-Story, die sie und den Musiker Eno (24) gemeinsam im Auto zeigen. Kurz danach postete sie sogar ein Foto von sich und dem „Ferrari“-Interpreten.

Was steckt hinter diesem Foto?

Er trägt eine transparente Sonnenbrille und zeigt lässig das Peace-Zeichen, sie posiert mit Modelblick und weißer Baseballkappe. Beide wirken ziemlich vertraut.

Zu sehen sind auf diesem Foto die Tochter von Politiker Markus Söder (54) und Rapper Eno. Ein Selfie was derzeit viele Fragen aufwirft. Nicht nur wegen der zwei bekannten Persönlichkeiten die darauf zu sehen sind, sondern vor allem aufgrund der fragwürdigen Bildunterschrift, die Gloria-Sophie Burkandt verfasst haben soll.

Shitstorm für Gloria-Sophie

„My new best friend Eno. Bin sehr glücklich, mit Ihm als Künstler und seinem Team gemeinsam eine Art Cooperation zu machen. Ich möchte allen rassistischen Menschen sagen, dass in Deutschland 5% der Menschen türkisch oder kurdisch sind. Ich rechtfertige mich nicht, bin nicht wütend, nur offen gegenüber allen Kulturen und allen Farben in meinem Leben seit langer Zeit“, so kommentierte das Nachwuchsmodel ihren Instagram-Post.

Die Reaktionen der 22.700 Follower der Masterstudentin auf den aktuellen Beitrag fielen ziemlich negativ aus. So wurden der 22-Jährigen sogar schwerwiegende Rassismusvorwürfe gemacht. „Die Caption ist eigentlich ein Sinnbild für Rassismus“, schrieb ein User unter das Bild. Ein anderer tippte: „Sehr fragwürdige Titelbeschreibung“. Eine Reaktion der Influencerin auf den Shitstorm gab es bislang nicht.

Das ist Eno

Wer ist der Rapper mit den 1,4 Millionen Instagram-Followern, der mit der Tochter von CSU-Chef Markus Söder in Kontakt steht? Bei Ensar Albayrak, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, handelt es sich um einen deutschen Musiker mit kurdischen Wurzeln. Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland. Als einziger aus seiner Familie soll der 24-Jährige einen Schulabschluss und ein abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieur haben. Im Jahr 2016 startete Eno seine Karriere im Musik-Business. Kurz danach schnappte er sich seinen ersten Plattenvertrag und ist seitdem regelmäßig mit seinen Songs in den deutschen Charts vertreten.

Gloria-Sophie startet als Model durch

Um welche angekündigte Zusammenarbeit es sich bei dem Rapper und der 1,85 Meter großen Beauty handelt bleibt offen. Könnte Gloria-Sophie jetzt ebenfalls als Künstlerin durchstarten wollten oder soll sie in einem seiner Musikvideos zu sehen sein? Gut möglich, denn Burkandt startete kürzlich als Model durch. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll die 22-jährige bei der Berliner Modelagentur Iconic Management einen Vertrag unterzeichnet haben. Es bleibt definitiv spannend. Fans des Models witzeln unter dem Skandal-Post bereits über ein mögliches Feature zwischen Eno und Bayerns-Ministerpräsident Markus Söder.