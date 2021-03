Sofia Richie: Eifersüchtig auf Kourtney Kardashian

21.03.2021 11:45 Uhr

Sofia Richie hatte offenbar ein „gewaltiges Problem“ damit, dass sich Scott Disick so gut mit Kourtney Kardashian verstand.

Vor wenigen Tagen packte der Reality-Star in der neuesten Folge von „Keeping Up With the Kardashians“ über das Scheitern seiner Beziehung mit der 22-Jährigen aus.

Sofia Richie dachte, sie verliert Scott

Demnach habe ihm Sofia Richie ein „Ultimatum“ gestellt, um sich zwischen ihr und Kourtney Kardashian zu entscheiden. Ein Vertrauter bestätigt nun seine Version der Geschichte. „Sofia und Scott mussten während ihrer Beziehung viele Probleme bewältigen. Es war kein Geheimnis, dass sie ihre Höhen und Tiefen hatten, was Kourtney betraf.

Als sich Kourtney und Scott besser verstanden und mehr Zeit zusammen mit den Kindern verbrachten, hatte Sofia ein gewaltiges Problem damit. Sie dachte, dass sie ihn an Kourtney verliert und war zuweilen eifersüchtig“, schildert der Insider gegenüber ‚E! News‘.

Mit dem Ex hat sie abgeschlossen

Dass Scott die Beziehungsprobleme nun in aller Öffentlichkeit thematisiert hat, sei „keine Überraschung“ für das Model. „Sie hätte sich gewünscht, dass es privat bleibt, aber wusste, dass es passieren wird, als sie sich trennten.“ Inzwischen habe Sofia die Vergangenheit jedoch hinter sich gelassen und mit ihrer alten Liebe abgeschlossen. „An diesem Punkt ist es ausgeschlossen, dass sie je wieder zusammenkommen.“ (Bang)