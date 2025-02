König Carl Gustaf gibt Namen bekannt Sofia und Carl Philip von Schweden: So heißt ihre kleine Tochter

10.02.2025

Bei der offiziellen Namensverkündung seiner neugeborenen Enkelin unterlief König Carl Gustaf ein kleiner Fauxpas. Der Monarch korrigierte sich aber umgehend selbst. So heißt die kleine Tochter von Prinzessin Sofia und Carl Philip von Schweden.

Die schwedische Königsfamilie hat den Namen der neugeborenen Tochter von Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45) bekanntgegeben. Die kleine Prinzessin heißt Ines Marie Lilian Silvia und wird künftig den Titel Herzogin von Västerbotten führen.

Bei der offiziellen Verkündung im Rahmen einer Ratssitzung im Königlichen Schloss in Stockholm unterlief König Carl Gustaf (48) allerdings ein kleiner Fauxpas. Zunächst nannte der Monarch laut "Aftonbladet" seine Enkeltochter "Inse", korrigierte sich aber kurz darauf und gab den korrekten Namen "Ines" bekannt.

Eine Palast-Sprecherin erklärte, dass dem König sein Versprecher leid tue und führte aus, dass der Monarch selbst erst kurz vor der Zeremonie von dem bis dahin geheimen Namen erfahren habe. Die Namenswahl des Paares folgt der königlichen Tradition, Familienmitglieder zu ehren. Während der Name Silvia eine Hommage an Königin Silvia (81) und damit Carls Mutter ist, erinnert Marie an Prinzessin Sofias Mutter Marie Britt Rotman (67). Mit dem Namen Lilian gedenkt die Familie der verstorbenen Prinzessin Lilian (1915-2013), der Tante von König Carl Philip. Der erste Vorname Ines ist die spanische Version des deutschen Vornamens Agnes und stammt ursprünglich vom altgriechischen "hagnos" ab, was "Die Heilige" oder "Die Reine" bedeutet.

Ines kam am Freitagmittag zur Welt

Wie das schwedische Königshaus in Stockholm mitteilte, wurde die kleine Prinzessin am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Danderyds-Krankenhaus geboren. In der offiziellen Mitteilung des Königshauses hieß es wörtlich: "Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat."

Ines ist das vierte Kind des royalen Paares. Bereits drei Söhne gehören zur Familie: Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3). Sofia und Carl Philip sind seit 2015 verheiratet – im Juni feiern sie ihren zehnten Hochzeitstag.