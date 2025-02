Von der Prinzessin fotografiert Sofia und Carl Philip von Schweden teilen erstes Foto ihrer Tochter

Die Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip hört auf den Namen Ines. (dam/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 18:33 Uhr

Am 7. Februar sind Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip zum vierten Mal Eltern geworden. Auf ein Foto des royalen Nachwuchses müssen die Fans aber nicht lange warten. Auf seinem offiziellen Instagram-Account teilt der schwedische Palast ein Bild von Prinzessin Ines.

Das schwedische Königshaus hat das erste Bild seines jüngsten Mitglieds im Netz veröffentlicht. Auf seinem Instagram-Account teilt der Palast ein Foto von Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia, der Tochter von Prinzessin Sofia (40) und Prinz Carl Philip (45). Auf diesem ist zu sehen, wie das am 7. Februar geborene Baby eingewickelt in einer Decke in einem Bettchen liegt. Die kleine Prinzessin trägt einen weißen Body mit rosafarbenen Verzierungen. Das Foto wurde laut Bildunterschrift von der frischgebackenen Vierfach-Mama höchstpersönlich aufgenommen.

König Carl Gustaf gab den Namen bekannt

Der Post erfolgte nur wenige Stunden, nachdem König Carl Gustaf (78) den Namen seiner jüngsten Enkelin bekannt gab. Der schwedischen Boulevardzeitung "Aftonbladet" zufolge fand die Verkündung im Rahmen einer Ratssitzung im Königlichen Schloss in Stockholm statt – allerdings nicht ohne einen Fauxpas: Der schwedische Monarch nannte seine Enkeltochter demnach zunächst "Inse", korrigierte sich dann jedoch und sagte den richtigen Namen Ines. Später betonte eine Palastsprecherin, dass es dem König leid tue. Er habe selbst erst kurz vor der Zeremonie von dem Namen seiner Enkelin erfahren.

Prinzessin Ines Marie Lilian Silvia wurde am 7. Februar 2025 geboren – das teilte das schwedische Königshaus am selben Tag mit. "Das Büro des Reichsmarschalls freut sich mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13:10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat", hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Für Sofia und Carl Philip ist es das vierte Kind. Das Ehepaar hat bereits drei Söhne: Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3).