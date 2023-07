Der Grund: "Unüberbrückbare Differenzen" Sofía Vergara und Joe Manganiello: Er hat die Scheidung eingereicht Neue Details bei der Trennung von Sofía Vergara und Joe Manganiello: Er hat am 19. Juli offiziell die Scheidung eingereicht. Als Grund gab er die in Hollywood üblichen „unüberbrückbaren Differenzen“ an. Angeblich stritt sich das Paar vor allem über das Thema Nachwuchs.