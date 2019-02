Sofia Vergara designt Klamotten für Wühltisch-Mausis

Dienstag, 5. Februar 2019 16:28 Uhr

Sofia Vergara designte eine preiswerte Denim-Kollektion für den Supermarkt-Riesen Walmart. Die 48 Jahre alte Schauspielerin präsentierte eine nur online erhältliche Linie, die aus fast 100 Teilen besteht.

Zu ihr zählen Jeanshosen, Denim-Jacken und T-Shirts mit Grafikaufdrucken in allen Größen, die umgerechnet rund 35 Euro oder weniger kosten. Der ‚Modern Family‚-Star erklärte gegenüber ‚PopSugar‘, dass er trotz seines eigenen Wohlstandes dazu inspiriert war, eine preiswerte Kollektion zu kreieren, da „jede Frau in 2019 eine [Jeans] besitzt“ und er herausfinden wollte, was er zu einem kleineren Herstellungspreis zustande bringen konnte.

„Ich weiß nicht, wer kein Paar Jeans besitzt“

„Ich liebe Mode, ich liebe Jeans, ich liebe Frauen“, so Vergara. „Ich mag es, Klamotten zu kaufen und ich habe Zugang zu vielen Dingen, aber ich habe mir immer vorgestellt, was ich zu einem kleineren Preis als dem, zu dem ich bereits Dinge kaufe, kreieren könnte. Ich wollte eine Jeans-Linie entwerfen, weil ich denke, dass [Jeans] eins der wichtigsten Kleidungsstücke sind, die jede Frau in 2019 besitzt. Ich weiß nicht, wer kein Paar Jeans besitzt. Meine Mutter ist 70 und sie trägt Jeans, meine Nichte ist 26 und sie trägt Jeans.“

Die ‚Miss Bodyguard‘-Darstellerin erklärte, dass sie sich zu der Zusammenarbeit mit der Supermarktkette entschloss, da sie ihre Produkte „da draußen“ sehen wollte und betonte, ständig ihre Jeans zu tragen, seitdem sie produziert wurden.

„Ich brauchte eine Supermarktkette wie Walmart, um sie da draußen sehen zu können und ich denke, wir haben mit der Linie einen tollen Job gemacht. Seit dem Moment, in dem die Jeans aus der Produktion kamen, trage ich sie! Es macht mich sehr stolz, sie an den Models zu sehen. Es gibt sie in allen Größen und sie sehen alle so großartig aus“, schwärmte die brünette Latina.