Sofia Vergara: Sexy Popo-Parade mit der süßen Nichte

Ein heißer Hintern kommt selten alleine. Das dürfte man auch bei dem neuesten Instagram-Schnappschuss von US-Schauspielerin Sofia Vergara (47) denken. Auf dem posieren zwei wunderschöne Popos in Richtung Kamera. Der eine gehört Sofia und der andere?

Optische Täuschung? Po-Zwillinge? Wer zeigt uns hier neben Sofia bitte noch den schönen Rücken? Tipps gibt es vom „Modern Family“-Star selbst: „Altes Modell von ’72 und neues Modell von ’92”, heißt es im Kommentar. Dazu eine Verlinkung auf Claudia Vergara (27). Das ist ihre Nichte – und ihr Po-Zwilling.

Wer ist wer?

Den Altersunterschied von rund 20 Jahren sieht man den Beautys jedenfalls nicht an. Von hinten zumindest. Die beiden posieren Seite an Seite an einem schmiedeeisernen Geländer auf einer noblen Dachterrasse. Und wer ist nun wer? Wir lösen auf: Sofia steht links und Claudia rechts neben ihr.

Die hat das Foto in schwarzweiß auch auf ihrer Seite gepostet und schreibt dazu: „Gleich, aber anders“ und auch sie fragt: „Wer ist wer?“ Doch das scheint den Followern fast egal zu sein. Sie liken die Popo-Parade jedenfalls , was das Zeug hält: Sofia hat innerhalb von 24 Stunden fast 1 Million Likes kassiert und selbst die deutlich unbekanntere Claudia bringt es auf knapp 38.000 Likes.

Quelle: instagram.com

Doch so ähnlich die Popos auch sind: Wenn man die beiden Ladies von vorne sieht, dann ist die Ähnlichkeit nicht mehr so groß. Aber Popo hin oder her: Der Social Media Star und die Schauspielerin stehen sich sehr nach und verbringen viel Zeit miteinander.