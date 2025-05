Stars Sofia Vergara will einen Freund mit vollem Bankkonto

Sofia Vergara - America's Got Talent Season 19 Quarterfinals 2 Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 11:00 Uhr

Die 52-jährige Schauspielerin wünscht sich einen Partner, der genauso viel Geld verdient wie sie.

Sofia Vergara wünscht sich einen Mann, der genauso viel Geld verdient wie sie.

Die 52-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie im Leben gerne Spaß hat – auch wenn das des Öfteren eine ganze Stange Geld kostet. Deshalb wünscht sich Sofia in Zukunft auch einen Partner, der ein ähnlich volles Bankkonto hat wie sie. Auf die Frage, wie sie sich ihre nächste Beziehung vorstelle, antwortete die ‚Modern Family‘-Darstellerin in der US-amerikanischen ‚Today‘-Show: „Ich will den ganzen grundlegenden Kram sagen, wie Gesundheit oder jemanden, der mich liebt. Und groß, gutaussehend. Ich will jemanden, der genauso viel Geld verdient wie ich oder mehr, denn falls nicht, ist das ein Alptraum. Sie nehmen dir das am Ende übel.“

Die Hollywoodschönheit, die von 2015 bis 2024 mit Joe Manganiello verheiratet war, sagt über ihre Vorstellungen in Sachen Beziehung weiter: „Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Single und ich hatte irgendwie Panik bekommen, als ich mich scheiden ließ. Ich dachte mir: ’Ich bin 52, was kann da passieren? Wo werde ich jemanden finden?’“ Heute macht sich Sofia jedoch keinen Druck mehr. „Ich muss mich nicht beeilen“, stellt sie klar.