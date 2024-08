Start am 15. August Sommer-Dschungelcamp: Diese Dauerprüflinge sind dabei

Georgina Fleur, Sarah Knappik und Danni Büchner gehören zu den erfahrensten Dschungelprüflingen. (jom/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 16:01 Uhr

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" geht am 15. August mit Ex-Dschungelcampern an den Start. Im Sommer-Dschungelcamp werden einige Promis dabei sein, die in ihren Staffeln immer wieder zu Dschungelprüfungen geschickt wurden.

Ab 15. August ist bei RTL+ die erste Folge des Sommer-Dschungelcamps zu sehen. Ab 16. August zeigt dann auch RTL täglich zur Primetime "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden". Zum ersten Mal buhlen keine neuen Kandidaten, sondern erfahrene Dschungelcamper um den Sieg. Im Kandidatenfeld befinden sich auch einige Stars, die viel Erfahrung in den berühmt-berüchtigten Dschungelprüfungen haben, darunter sogar die Rekordhalterin.

Sarah Knappik

Ex-"GNTM"-Kandidatin Sarah Knappik (37) war in der fünften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei und legte einen medienwirksamen Auftritt hin. So verweigerte sie etwa die Dschungelprüfung "Raus aus den Mulden" und brach die Prüfung "Ab durch die Wand" ab. Sie gilt damit als die einzige "Prüfungsverweigerin", die am Sommer-Dschungelcamp teilnimmt. Insgesamt musste sie in ihrer Staffel sechsmal antreten. Nach Auseinandersetzungen mit ihren Mitcampern, die ihr den Ausstieg nahelegten, verließ sie das Camp mehr oder weniger freiwillig.

Georgina Fleur

Ex-"Bachelor"-Kandidatin und Influencerin Georgina Fleur (34) polarisierte die Zuschauer offenbar ebenso, denn auch sie wurde mehrmals in Staffel sieben in eine Prüfung geschickt. Die Dschungelprüfung "Dschungelkloake" brach sie dabei ab. Mit insgesamt sieben Prüfungen ist sie auf den vorderen Plätzen der am meisten absolvierten Prüfungen seit Format-Start. Am Ende belegte sie in der Staffel Platz sechs.

Elena Miras und Gigi Birofio

TV-Casanova Gigi Birofio (25) wurde ebenso gefordert. Für ihn zahlte es sich aus, dass er neben der Dschungelcamp-Challenge Fallschirmsprung weitere sieben Prüfungen absolvierte. In der 16. Staffel wurde er 2023 am Ende mit dem zweiten Platz zum Dschungelprinzen gewählt.

Reality-Star Elena Miras (32) nahm 2020 an der 14. Staffel teil und musste sich durch insgesamt sieben Prüfungen kämpfen, am Ende reichte es für Platz sechs. In die Prüfungen wurde sie vom Publikum vorzugsweise mit einer Mitcamperin geschickt….

Danni Büchner

TV-Auswanderin Danni Büchner (46) bildete mit Miras für fünf Prüfungen ein Duo. Insgesamt musste sie stolze zwölf Prüfungen absolvieren. Die Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl" brach sie dabei ab. Sie landete am Ende auf Platz drei. Im Legenden-Dschungelcamp freut sie sich nun darauf, "die zweite Chance wahrzunehmen und zu zeigen, wie ich mich entwickelt habe", sagt sie im RTL-Interview. "Ich denke, dass jetzt eine ganz andere Danni in dem Camp der Legenden dabei sein wird, die zeigen wird, wie sie wirklich ist. […] Ich trage mehr Positives in mir, mehr Mut, mehr Willen und mehr Stärke."

Übrigens: Büchner ist damit insgesamt die Rekordhalterin unter den Prüflingen. Model und Schauspielerin Larissa Marolt (32) musste bisher die zweitmeisten Challenges absolvieren. 2014 war sie bei zehn Aufgaben dabei. Gisele Oppermann (36) musste 2019 mit neun Prüfungen fertigwerden, ebenso wie Helena Fürst im Jahr 2016. Dieses Jahr musste Twenty4Tim (23) achtmal in die Prüfung.