TV-Spektakel „Sommerhaus der Stars“ 2022 startet Ende August: Hier sind alle Sendezeiten

Mario Basler, Kader Loth, Stephen Dürr und viele weitere Promis ziehen 2022 ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Insgesamt acht Promi-Paare erleben in drei Wochen auf dem Rast- und Rostplatz bei RTL die bisher größte Herausforderung für ihre Beziehungen.

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Mit Spannung wird die 7. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ erwartet. Jetzt verkündete RTL den Starttermin. Am Mittwoch, 31. August geht es bei RTL+ los!

Das Sommerhaus zum dritten Mal in Bocholt

Das schlichte Sommerhaus, Anlegestelle für Kämpfernaturen und Nervensägen, liegt in Bocholt im Westmünsterland im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Dort werden zum dritten Male auf rund 60 qm acht mehr oder weniger prominente Paare zusammengepfercht. Das Ziel: alle fertig machen, in dem sich die 16 Herrschaften gegenseitig auf den Senkel gehen und uns hämische Zuschauer köstlich unterhalten.

Zur Erholung gibt’s zwischendurch ein paar lächerliche Spielchen, die auch nur als moralisches Albi für die Show herhalten. Daher darf sich am Ende Siegerpaar auch „Das Promipaar des Jahres“ bezeichnen. Ein Titel, für den man sich was kaufen kann. Schließlich gibt’s 50.000 Euro als Prämie.

Im RTL-Sprech klingt das wesentlich diplomatischer: „Wer schlägt sich durch und wer schlägt sich selbst? Wer hält zusammen und wer fliegt auseinander? Welches Paar dreht auf und welches dreht durch? Und wer wird das Promipaar des Jahres und holt sich die 50.000 Euro?“



Wer sorgt in diesem Jahr für Krawall?

Schon im Vorfeld wurde bekannt, das es auch in diesem Jahr wieder richtig zur Sache geht. Schon in der Auftaktfolge wird klar, dass man Andreas Robens und Kubilay Özdemir sowie Mike Cees-Monballijn vergessen kann. Die sind ganz schnell Schnee von gestern!

Denn für Remmidemmi sorgt gleich von Beginn an ein Paar, das man in diesem Zusammenhang so noch gar nicht auf dem Schirm hatte …

Auch 2022 gibt es somit eine äußerst illustre Gesellschaft, die das „Sommerhaus der Stars“ in dem ehemaligen Bauernhof in Bocholt bezogen hat. Übrigens: Gedreht wurde 20 Tage lang im Mai. Ausgestrahlt werden insgesamt zehn Folgen.

Die „Sommerhaus der Stars“-Paare 2022

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

„Das Sommerhaus der Stars“: Starttermin, Sendezeiten & Streaming

Wie immer können die Fans die Folgen schon vorab bei RTL+ online sehen. Bei RTL startet die 7. Staffel man 7. September um 20.15. Und: Die Show läuft sogar zweimal pro Woche! Hier alle Termine:

Streaming RTL+

1. Folge, Mittwoch, 31. August

2. Folge, Mittwoch, 07. September

3. Folge, Sonntag, 11. September

4. Folge, Mittwoch, 14. September

5. Folge, Sonntag, 18. September

6. Folge, Mittwoch 21. September

7. Folge, Sonntag, 25. September

8. Folge, Mittwoch, 28. September

9. Folge, Sonntag, 2. Oktober

10.Folge, Mittwoch, 5. Oktober

Ausstrahlung linear bei RTL

1. Folge, Mittwoch, 07. September 20.15 Uhr

2. Folge, Sonntag, 11. September 20.15 Uhr

3. Folge, Mittwoch, 14. September 20.15 Uhr

4. Folge, Sonntag, 18. September 20.15 Uhr

5. Folge, Mittwoch 21. September 20.15 Uhr

6. Folge, Sonntag, 25. September 20.15 Uhr

7. Folge, Mittwoch, 28. September 20.15 Uhr

8. Folge, Sonntag, 2. Oktober 20.15 Uhr

9. Folge, Mittwoch, 5. Oktober 20.15 Uhr

10. Folge, Sonntag, 9. Oktober 20.15 Uhr

Übrigens: Das Format von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ stammt ursprünglich aus Israel. Unter dem Namen „Power Couple“ läuft die Show auch in vielen anderen Ländern. In Deutschland wird die Trash-Show seit 2016 von RTL ausgestrahlt.