So lief der Auftakt zur Staffel 2024 „Sommerhaus der Stars“: „Bazille“ verspricht Stress in veganen Wochen

Rafi (r.) und vor allem Dylan sorgen zum Auftakt für Stress im "Sommerhaus der Stars". (smi/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 23:31 Uhr

Auf dem Papier wirken die Gäste im neuen "Sommerhaus der Stars" weniger spektakulär als im Jahrhundertjahrgang 2023. Doch um "Bazille" Sam Dylan und die vegetarische Ernährung im Sinne von Tessa Bergmeier deuten sich schon erste Konflikte an.

Die letzte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" wartete mit Namen wie Claudia Obert (62), Serkan Yavuz oder Maurice Dziwak auf – dazu kam der Eklat um Gigi Birofio (25) und Walentina Doronina (24). Wie können die neuen Folgen (dienstags ab 17. September um 20:15 Uhr bei RTL und bereits immer eine Woche vorher auf RTL+) mit dem Jahrhundertjahrgang 2023 mithalten? Auf dem Papier jedenfalls nicht, aber jede Staffel hat ihre Dynamik, unabhängig von den Namen. Im kurzen Vorblick zu Beginn der ersten Folge fallen jedenfalls schon vielversprechende Worte wie "Gosse" oder "Psychopath".

Theresia Fischer (32) verspricht, eine der schillerndsten Namen der 2024er-Runde zu werden. Die aus "Germany's next Topmodel" bekannte Kandidatin – ja, die mit den verlängerten Beinen – kommt in einem engen, grünen Ganzkörperetwas und grünen Augenbrauen. Im Schlepptau hat sie ihren Partner Stefan Kleiser (57), Ex-Zahnarzt und jetziger Reiki-Lehrer. Das Paar, das 25 Jahre trennt, aber ein "ausgewogenes Sexualleben" (Stefan) verbindet, kommt als erstes in der "typisch deutschen Idylle" (wieder Stefan) von Bocholt an.

"Vegetarische Wochen" mit Tessa

In der wie immer von der Produktion liebevoll angeranzten Hütte warten nicht nur Hinterlassenschaften von Vormietern – sondern auch frisches Obst und Gemüse. "Vegetarische Wochen" sollen es werden. Hier bahnt sich der erste Konflikt der neuen Staffel an.

Nach Gloria Glumac (32) – einem großen Publikum unbekannt aus "Temptation Island" und "Prominent getrennt" – und ihrem neuen Freund Michael (33) kommt der mutmaßliche Grund für die fleischlose Ausstattung: Tessa Bergmeier (35). Das Model kennt man ebenfalls von "GNTM", wo sie Heidi Klum den "Dicken gezeigt hat" (Stinkefinger). Mit Freund Jakob (39) teilt sie die Leidenschaft für Veganismus. Theresia und Tessa fallen sich um den Hals, als würden sie sich aus einer Selbsthilfegruppe für Klum-Opfer kennen.

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sind sich nicht einig, zum wievielten Mal sie zusammen sind. Schon auf der Fahrt ins Sommerhaus deutet sich die nächste Trennung des On-off-Paares an. Sam will, dass Rafi ihm die Autotür öffnet. Der denkt gar nicht daran. Sam müht sich aus dem Wagen und zieht eine schwarz-goldene Schärpe hinter sich her durch den Bocholter Staub. Im Haus beschwert sich der ehemalige "Prince Charming" zurecht über den mangelnden "Star-Appeal".

"Dick und Doof" und ein "Fremdgeher"

Alessia Herren (22), Tochter des verstorbenen Ex-"Sommerhaus"-Bewohners Willi Herren (1975-2021), trifft als nächste mit Ehemann Can (29) an. Alessia beschreibt das Paar phänotypisch als "Schöne und das Biest" oder "Dick und Doof", ihre Art zu sprechen lässt eher an "Chantal im Märchenland" denken. Can beschwört passend ein Geschlechterbild aus den Zeiten der Gebrüder Grimm: Seine Frau soll "anständig aussehen wie eine Mutter und nicht wie eine Hure". Gloria tritt in ein Fettnäpfchen, als sie Alessia auf ihre Stiefmutter Jasmin Herren (45) anspricht.

Raúl Richter (37) ist als Ex-"GZSZ"-Star der bekannteste Name der Staffel außerhalb der Reality-Blase. Er kommt mit Vanessa Schmitt (28), ihres Zeichens immerhin "Miss Tuning" 2017. Sam beschreibt das brave Pärchen als "wie aus dem Katalog".

Ein gewisses Image schleppen Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) mit sich. In "Temptation Island" machte Emma als "Verführerin" Umut seiner damaligen Freundin abspenstig. "Ach, du bist der Fremdgeher" begrüßt Sam treuherzig den Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer.

Das letzte Paar ist Sarah Kern (55) und ihr Partner Tobias Pankow (39). Sie kennt man als Designerin oder aus dem Dschungelcamp. Ihn "kennt man gar nicht", wie er gerne zugibt. Der Zuschauer erfährt von Tobias nur, dass er leidenschaftlicher Jäger ist. Was ihm vonseiten Tessas verächtliche Blicke einbringt.

"Bazille" Sam sorgt für erste Tränen

Im Haus bildet sich eine erste lockere Allianz gegen Sam Dylan, den Michael als "Bazille" einschätzt, die vorne herum freundlich ist und hinterrücks zuschlägt. Doch Sam nimmt auch im direkten Gespräch kein Blatt vor den Mund. Mit harmlosem Ich-frage-doch-nur-Blick quetscht er Emma nach ihrer Intention aus, als "Verführerin" bei "Temptation Island" aufgetreten zu sein. Als er ihre Rolle in der Show explizit mit "Prostitution" gleichsetzt, bricht Emma in die ersten Tränen der Staffel aus.

Ihrem Partner Umut wirft Emma vor, sie alleingelassen zu haben. Der stellt daraufhin Sam zur Rede: "Kein Mensch bringt meine Frau zum Heulen".

Normalerweise ein Quell für Zwist, fällt die Bettenwahl diesmal harmonisch aus: Das Los weist jedem Paar seine Schlafstätte zu, alle fügen sich, ohne zu murren. Unzufrieden ist nur Gloria, die getrennt von ihrem Michael schlafen muss. Was der gar nicht so übel findet.

Team Sam und Team Tessa auf Abschussliste

Am nächsten Morgen steigt das erste Spiel der Staffel. Mit der berüchtigten Wippe ist es gleich ein "Sommerhaus"-Klassiker. Den aber offenbar keines der Paare gesehen hat. Jedenfalls schneiden alle schlecht bei dem Versuch ab, diverse Gegenstände im Gleichgewicht zu halten. Nur Raul und Vanessa meistern die Aufgabe. Sie sind bei der ersten Nominierungsrunde in der nächsten Folge geschützt.

Zittern müssen dann Sam und Rafi sowie das Team Vegan aus Tessa und Jakob. Beide Paare vereinen beim Stimmungsbild drei Negativvoten auf sich. Umut und seine Emma sorgten zweimal für Unmut.

Mit "Bazille" Sam und der unerbittlichen Missionarin Tessa stehen also schonmal die größten potentiellen Troublemaker der Staffel fest. Die auch noch aneinandergeraten, als Tessa nicht zugeben will, dass sie gegen Sam und Rafi gestimmt hat.