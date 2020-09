20.09.2020 16:30 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Das erwartet uns in Folge 3

Heute steht mal wieder ein Besuch im „Sommerhaus der Stars“ auf dem allabendlichen Trash-TV-Programm. Und der lohnt sich – garantiert!

Wer glaubt, dass mit dem Auszug von Georgina und Kubi bereits die Luft aus dem Laden ist, der irrt gewaltig. Folge 3 (bereits auf TVNOW verfügbar) bringt nämlich frischen – und vielleicht noch fieseren Wind!

Nach dem freiwilligen Auszug des Psycho-Paares wird die reduzierte Gästezahl nämlich reizenderweise vom RTL wieder ausgeglichen. Mit einem frischen Paar, das für Zündstoff sorgen wird. Speziell das ach-so-sympathische Bachelor-Pärchen Andrej Mangold (33) und Jenny Lange (26) ist alles andere als begeistert vom neuen Traumpaar im „Sommerhaus“.

Die Neuen: Eva Benetatou und Chris Stenz

Bei den neuen Mitbewohnern handelt es sich nämlich um Eva Benetatou (28) mit ihrem Verlobten Chris Stenz (31). „Überraschung!“, mit diesem Wort öffnet Ex-Bachelor-Kandidatin Eva die klapprige Holzpforte zum „Sommerhaus der Stars„. Für das Team Mangold/Lange eine riesengroße Katastrophe – und Stress pur. Denn: Man kennt sich aus Bachelor-Zeiten – und zwar ziemlich gut.

Nachdem Andrej zwar mit Eva Sex hatte, sich letztlich aber doch für Jenny entscheiden hat (bis heute), ist der ehemalige Rosenkavalier gar nicht gut auf seine zweite Wahl zu sprechen und fürchtet, dass Eva im Haus für so manch böse Überraschung sorgen könnte und will. Im Haus hat er vorerst viele Verbündete, viele TV-Zuschauer sehen das allerdings anders.

Andrej: keinen Bock auf Versöhnung

Auf den ersten Blick wirkt Eva eher harmlos und sehr bemüht, sich mit ihren beiden Ex-Bachelor-Kollegen endlich einmal auszusprechen. Doch Eva hat die Rechnung ohne Rosenkavalier Andrej gemacht: Der vermutet, dass Eva „ein paar Spritzen“ setzen will, um das Paar „draußen in ein schlechteres Licht zu rücken.“ Versöhnen oder aussprechen möchte er sich nicht: „Das Thema ist durch mit dir. Aus, Ende, kein Bock, kein Bedarf“, sagt der Ex-Bachelor zu Eva – alles im Beisein von deren Verlobten Chris. Der ist zwar gefühlt doppelt so groß und breit wie Andrej, aber leider nur halb so fies und schlagfertig.

Pärchenspiel „Du blöder Mixer“: Lisha rastet aus!

Neben den üblichen Promi-WG-Problemen, geht es in Folge 3 natürlich auch wieder um fantastische Pärchenspiele, die schon so manche Beziehung zum Beben gebracht haben. Beim Spiel „Du blöder Mixer“ muss der Mann Fragen über die gemeinsame Beziehung beantworten. Bei falscher Antwort bekommt die Frau einen frisch pürierten Shake aus stinkendem Gammel-Inhalt über den Kopf geschüttet. Das eskaliert besonders bei Lisha und Lou, der sich nicht an das Sternzeichen seiner besseren Hälfte erinnern kann. Er zögert, denkt nach. Bereits DAS ist zu viel für Lisha. Als Lou dann endlich nach einer gefühlten Ewigkeit völlig verunsichert „Steinbock“, sagt, ist es um Lisha geschehen: „F**k dich, ich bin Krebs!“

Wer kann sich vor der Nominierung retten?

Beim zweiten Spiel „Dünnbrettbohrer“ müssen zehn Luftballons mit einem Hand-Bohrer zum Platzen gebracht werden: Die Ballons befinden sich auf der oberen Seite einer Holzplatte, auf der auch die Frau steht. Der männliche Dünnbrettbohrer steht unterhalb der Platte und lässt sich mehr lautstark als leise von seiner Liebsten zu den jeweiligen Ballons navigieren.

Wer kann sich vor der kommenden Nominierung sichern? Wer räumt freiwillig das Feld? Und welche Grüppchen bilden sich? Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wird das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare jedenfalls auch in Folge 3 auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Wer behält die Nerven? Wer meistert die Spiele? Und wer wird „DAS Promipaar 2020“?

Am Sonntag, den 20. September, zeigt RTL um 20:15 Uhr die 3. Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 – parallel auch im im Livestream auf TVNOW. Natürlich stehen alle Folgen nach TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit – die neuste Sommerhaus-Ausgabe gibt es dort sogar schon drei Tage vor TV-Ausstrahlung.