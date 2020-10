26.10.2020 13:57 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Das sagt Eva Benetatou zu ihrem Auszug

Eva Benetatou und Chris Stenz mussten in der letzten Folge „Das Sommerhaus der Stars“ verlassen. Das sagt sie jetzt über ihren Rauswurf...

„Das Sommerhaus der Stars“ befindet sich in den Zielgraden. Nur noch eine Folge und die Wiedersehensshow flimmern über die Bildschirme, bis die Zuschauer endlich erfahren, wer die Sendung und damit die 50.000 Euro gewonnen hat.

Eine Sache steht jedoch seit der letzten Folge fest: Eva Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris Stenz (31) haben nicht mehr die Chance auf den Sieg.

Sie gehörten zu den unbeliebtesten Paaren

In den letzten Wochen kämpfte das Promi-Paar, nicht nur bei den spielen, gegen die anderen Bewohner im Haus. Seit die beiden als Nachrücker ins „Sommerhaus“ zogen, gehörten Eva und Chris zu den unbeliebtesten Paaren im Haus. Trotzdem konnten sich die Turteltauben durch ihre guten Leistungen bei den Spielen, von Folge zu Folge sichern und waren somit vor der Nominierung der anderen Promi-Paare geschützt.

Für die beiden hieß es Koffer packen

Bis jetzt! Wer die zehnte Folge „Sommerhaus der Stars“ geguckt hat, weiß: Für Eva und Chris ist die Reise in der TV-Show zu Ende. Dieses Mal konnten sich die zwei nämlich, aufgrund von Evas ausbaufähigen Rechenkünsten, den Nominierungsschutz nicht erspielen. Deshalb heißt es für die beiden: Koffer packen. Ihre Unbeliebtheit unter den Promis wurde den beiden zum Verhängnis. Somit mussten sie die Sendung als fünftplatzierte verlassen.

Mehr zum Thema:

„Wir sind mit gehobenem Haupt rausgegangen!“

Jetzt äußert sich Eva selbst zu ihrem Rauswurf aus dem „Sommerhaus“. Der Reality-TV-Star erzählt in ihrer Instagram-Story: „Ich muss euch sagen das ganze natürlich nochmal zu sehen, das geht einem nahe, aber wir haben damit gerechnet dass es leider passieren wird und sind da mit gehobenem Haupt rausgegangen nach all dem was wir auch einstecken mussten und erlebt haben.“

Die beiden sind trotz der Schwierigkeiten dankbar für die Zeit und erklären, dass sie dadurch nur noch stärker geworden sind.

Galerie

Ihre Fans gaben ihnen Rückhalt

Weiter schwärmt Eva von ihrer dazugewonnen Community, die sie nach eigenen Aussagen sehr unterstützt und gestärkt haben. Die Griechin gibt zu:

„Wir lieben euch über alles und ich glaube ohne euch hätten wir es nicht so wunderbar überstanden uns diese ganzen Folgen nochmal anzusehen.“ Scheint als hätte sich das Paar inzwischen mit ihrem Rauswurf abgefunden.

Wie es im „Sommerhaus“ weitergeht, am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr auf RTL und direkt im Anschluss die große Wiedersehensshow.

(AK)