Sommerhaus der Stars: Dieses acht Paare sind 2019 definitiv dabei!

Dienstag, 4. Juni 2019 19:33 Uhr

Was im Winter das „Dschungelcamp“ ist, ist im Sommer für RTL „Das Sommerhaus der Stars„. Jetzt gab der Sender offiziell die acht Paare der diesjährigen Saison bekannt.

Wie immer wird der Begriff „Star“ beim Kölner Sender überstrapaziert, jedenfalls werden am 23. Juli ab 20.15 Uhr acht mehr oder weniger bekannte Prominente aus der C- und Z-Liga in eine Finca in Portugal ziehen. Jetzt hat RTL die Teilnehmer 2019 bestätigt: Darunter sind Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50, der aus dem Dschungelcamp flog) sowie Model Kate Merlan (32).

Und dann gibt’s da noch eine Frau namens Jessika Cardinahl (53). Jessika Wer? Nun, die Schauspielerin und Bildhauerin spielte Otto Waalkes‘ schöne Liebe in „Otto – Der Film“) und zieht mit Architekt Quentin Parker (65) ein.

Selbstdarsteller und Partysänger

Aus der Liga der vom Fernsehen selbst geschaffenen Selbstdarsteller stammen die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) sowie die „Bachelor in Paradise“-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). Die waren zwar getrennt, haben sich aber ganz plötzlich – offenbar für die Show – nochmal zusammengerauft.

Ferner dabei Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28), Partysänger und Schauspieler Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40). Und last bist not least: Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin).

Beim emotionalen Pauschalurlaub in Portugal wird wieder mit harten Bandagen gespielt und hoffentlich vor allem gezankt, gezetert, gelästert und gestritten. Das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare wird auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt. Wir freuen uns drauf.

Derzeit wird die neue Staffel gedreht.