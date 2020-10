19.10.2020 21:45 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Ist Eva nur Opfer oder auch Täterin?

Seit Eva Benetatous Einzug ins „Sommerhaus“ ist sie für ganz Deutschland das „Mobbing-Opfer“. Doch wenn man mal genauer hinschaut, ist die 28-Jährige nicht so süß und unschuldig, wie sie dargestellt wird. Denn Eva weiß ganz genau, wie sie die anderen Mitbewohner zur Weißglut treibt.

Eva ist sicher mit einer der meist umstrittensten Personen im diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ Entweder man mag sie oder man hasst sie. Der Großteil der Zuschauer steht hinter der Ex-Bachelor-Kandidatin und hat großes Mitleid mit ihr. Was viele nicht sehen: Die 28-Jährige weiß ganz genau, wie sie die anderen Teilnehmer auf die Palme bringt und das könnte man schon fast Taktik nennen…

Evas Temperament soll Schuld sein

Mal hält sich die 28-Jährige die Ohren zu und fängt laut an zu singen, damit sie sich die Vorwürfe ihre Mitstreiter nicht anhören muss, ein anderes Mal klatscht sie laut los und streckt dabei ihre Zunge raus. Ob sich eine erwachsene Frau so verhalten würde? Uns erinnert das eher an die Verhaltensweise eines Kleinkinds. Eva möchte mit Respekt behandelt werden, doch im Gegenzug bäumt sie sich in Folge neun vor Lou auf und gestikuliert wild mit ihren Armen, währenddessen Lisha daneben sitzt. Alles nur Provokation Lisha und Lou gegenüber? Ihre Ausrede für ihr wildes Gehampel: „Sorry das ist mein Temperament“. Obwohl die Youtuberin Eva mehrmals sagt, sie möchte nicht weiter mit ihr sprechen, rührt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin nicht vom Fleck.

Quelle: instagram.com

Das denkt Eva wirklich von Jenny

In Folge neun rutscht Eva auch ein Satz raus, den sie ihm nächsten Moment wahrscheinlich wieder bereut. Der richtet sich ganz klar an ihre ehemalige „Bachelor“-Mitstreiterin Jennifer Lange. Nach einem heftigen Streit mit Lisha schreit Eva hysterisch: „Jenny kann mir nichtmal das Wasser reichen, nichtmal den Aschenbecher.“ Alles klar Eva! Das hat sich vor ein paar Wochen aber noch ganz anders angehört.

Quelle: instagram.com

Damals flötete sie von Versöhnung – und alten Kamellen, die man doch endlich begraben könnte. Aktuell klingt die 28-Jährige aber immer mehr nach einer schlechten Verliererin. Nicht nur in Sachen amourösen Altlasten, sondern auch, was das aktuelle Spielgeschehen angeht. Nachdem Lisha und Lou sich in Folge neun den Sieg holen können, bekommt Eva einen Tobsuchtsanfall und empfindet das komplette Spiel als unfair. Unmöglich finden das auch ihre Mitstreiter und selbst ihr Freund Chris ist peinlich berührt von Evas Auftritt. Souveränität sieht anders aus.

Mehr zum Thema:

„Eva ist ein gerissenes Biest“

Nachdem Eva und ihr Freund als erste aus dem zweiten Paar-Spiel am Abend rausfliegen, zeigt sich die Düsseldorferin von einer ganz anderen Seite. Rasend vor Wut gibt sie ihren Mitstreitern die Schuld an ihrem Versagen. Selbst ihr weicher Freund Chris kann sie nicht stoppen. Als Eva wieder im Haus ist, steigert sie sich nur noch weiter in die ganze Geschichte rein. Lishas Worte dazu sind ganz klar: „Eva ist ein gerissenes Biest“.

Am Abend der großen Eskalation schießt die Ex-Bachelor-Kandidatin dann nochmal richtig gegen Lisha zurück: „Deine 700.000 Follower kannst du dir in den Arsch schmieren.“ Damit liegt die Düsseldorferin mehr als falsch, denn bei Lisha und Lou könnte es auf Instagram gar nicht besser laufen. Seit der ersten Folgen hat das Pärchen aus Kreuzberg einen Zuwachs von fast 200.000 Followern.

Quelle: instagram.com

Eva hat Angst vor Martin

Nach angeblich finsteren Blick von Martin in Richtung Eva, beklagt sich die Düsseldorferin, sie habe Angst, dass Martin sie wohlmöglich verhexen könnte. Doch wie kommt dazu? Eigentlich will der Hypnotiseur sie nach ihrer Niederlage nur beruhigen und nochmal erinnern, dass es immer noch ein Spiel war. Eva bringt das aber nur noch mehr zum Kochen. Ihr Partner Chris kann sich am Ende des Tages wenigstens noch über ein Kompliment von Martin freuen: „Du hast wirklich starke Nerven, das auszuhalten“. Chris kontert: Er mag impulsive Frauen.

Ist Eva nur armes Opfer oder auch aktive Intrigantin?

Na dann ist er bei Eva genau an der richtigen Adresse! Aber sieht sie das genau so? Nach dem Wissens-Spiel, in dem Chris wirklich derbe an allgemeinstem Allgemeinwissen scheitert, zeigt sich Eva deutlich peinlich berührt vom Unwissen ihres Verlobten. Es steht absolut nicht zur Debatte, dass das Niveau im „Sommerhaus“ minütlich sinkt, doch ob Eva wirklich nur armes Oper – oder doch auch aktive Intrigantin ist? Das lässt sich jetzt noch nicht wirklich beantworten!

Am Sonntag, den 25. Oktober, läuft die komplette 10. Folge vom „Sommerhaus der Stars“ ab 20:15 Uhr auf RTL. Alle Folgen stehen zudem nach der TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit. Die neuste Sommerhaus-Ausgabe gibt es dort sogar schon drei Tage vor der TV-Ausstrahlung.