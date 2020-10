24.10.2020 22:49 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Kickt Caro Robens Lisha aus der Show?

Welches Paar muss "Das Sommerhaus der Stars" in Folge zehn verlassen? Die Show neigt sich dem Ende zu und die Nerven der Teilnehmer liegen blank.

Kurz vor dem Finale bringt RTL eine neue Regel ins Spiel, die bei den Kandidaten ordentlich für Aufsehen sorgt. Die Frau, die bei der Rechen-Challenge eine Rechenaufgabe am schnellsten löst, darf sich ein gesafetes Paar aussuchen, dem sie den Schutz entzieht. Kurz vor dem Finale am 1. November kann der Traum von der Sieg-Prämie in Höhe von 50.000 Euro für das betreffende Paar also nochmal platzen.

Diese Paare müssen zittern

„Die Frau, die am schnellsten eine Aufgabe löst, sichert sich vor der nächsten Nominierung. Zudem darf sie einem Paar den Schutz wiedernehmen“, lasen die Teilnehmer vor. „Die Anderen, die sicher sind, fühlen sich sicher. Das ist schon eine krasse Sache“, kommentierte Caro Robens. Gesafet, wie es so schön in der Show heißt, waren zu diesem Zeitpunkt Lisha und Lou sowie Diana Herold und ihr Michael, weswegen die beiden Paare beim Spiel auch nicht antreten mussten.

Lisha findet es einfach nur gemein

„Vor einer Woche wäre das Entsafen noch cool gewesen. Aber wenn man sich bis zum Halbfinale arbeitet, ist das echt gemein“, meckerte Lisha, während sie auf der Terrasse rumtiegerte. Offensichtlich war sich die Krawalltüte schon zu sicher, dass sie und ihr Lou ins Finale einziehen werden. „Wenn wir safen, entsafen wir euch sowieso nicht“, versprach Caro ihrer Verbündeten Lisha, sollte sie als Gewinnerin der Challenge genannt werden.

Es geht um alles oder nichts

„Das würde dein Mann niemals zulassen“, warf die 31-Jährige ein. Andreas Robens ist nämlich klar gegen Lisha und ihren Lou. Während der Fitnessstudio-Besitzer mit Eva Benetatou sympathisiert, zählt für ihn vor allem nur eins: der Gewinn der Show. Doch konnten die Robens die Rechen-Challenge tatsächlich für sich entscheiden? Und die noch viel interessantere Frage lautet: Haben die Mallorca-Auswanderer die YouTuber im Anschluss entsafet?

Folge 10 gibt es am 25. Oktober um 20.15 bei RTL zu sehen. Alle Folgen stehen von „Das Sommerhaus des Stars“ bereits drei Tage vor der TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit.

(Cec)