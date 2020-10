09.10.2020 20:00 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: So haben sich die Paare kennengelernt

Beim „Sommerhaus der Stars“ bekommen wir sehr private Einblicke in die Beziehungen der Promis. Doch wie sind diese überhaupt entstanden?

Seit mehreren Wochen kämpfen zahlreiche Promi-Paare im „Sommerhaus der Stars“ um das Preisgeld von 50.000 Euro. Doch wie haben die Turteltauben überhaupt zusammen gefunden? Wir verraten euch, wie sich die Promis und ihre Partner kennengelernt haben und hoffentlich unzertrennlich wurden.

Lisha und Lou

Die YouTube-Stars Lisha (34) und Lou (31) kommen beide aus Berlin und haben sich über eine Freundin von Lisha kennengelernt. Seit zehn Jahren sind sie mittlerweile ein Paar und haben im Dezember 2018 standesamtlich geheiratet. Lou hat Lisha einen Heiratsantrag vor Publikum gemacht – das Video gibt es auf ihrem Kanal zu sehen. Nächstes Jahr im Sommer wollen die beiden ihre Traumhochzeit feiern und das Spektakel online streamen.

Andrej Mangold und Jenny Lange

Andrejs (33) und Jennys (26) Kennenlernen konnte von der gesamten Nation an den Bildschirmen mitverfolgt werden. Beim „Bachelor“ ging Jenny 2019 ins Rennen um das Herz des damaligen Junggesellen. Wie man sieht, ist das der 26-Jährigen gelungen. Kurz nach der Ausstrahlung der TV-Show zog die gebürtige Bremerin zu Andrej in seine Wohnung nach Bonn.

Martin Bolze und Michaela Scherer

Der Hypnotiseur Martin (63) und seine Michaela (53) sind seit acht Jahren ein Paar, kennen sich aber schon seit ganzen 38 Jahren. Martin fand Michaela schon immer toll, bei Michaela hat es allerdings erst bei einem Wiedersehen nach Jahren gefunkt. Beide kommen eigentlich aus Paderborn, sind aber inzwischen, begleitet vom TV-Format „Goodbye Deutschland“ nach Gran Canaria ausgewandert.

Andreas und Caro Robens

Kennengelernt haben sich die Auswanderer Andreas (53) und Caro (41) bei der Arbeit in einer Diskothek auf Mallorca. Caro stand an der Bar und hat Andreas, der dort als Türsteher arbeitete, anscheinend umgehend den Kopf verdreht. Seit zehn Jahren sind die beiden nun ein Paar, seit neun Jahren verheiratet. Bekannt wurden die Bodybuilder durch „Goodbye Deutschland“.

Denise Kappes und Henning Merten

Ex-Bachelor-Kandidatin Denise (30) und ihr Henning (30) lernten sich im Oktober 2018 auf einem Firmen-Event kennen. Zunächst waren sie ein Jahr lang nur Freunde, doch da sich die Influencer immer wieder auf Events über den Weg gelaufen sind, hat es irgendwann so richtig gefunkt. Seit etwa einem Jahr sind die beiden ein Paar und leben gemeinsam mit Denises eineinhalb Jahre altem Sohn Ben in einem großen Haus mit Garten in Berlin. Henning zog schon nach ein paar Tagen bei ihr ein.

Diana Herold und Michael Tomaschautzki

Schauspielerin Diana (46) und Betriebswirt Michi (48) sind bereits seit gut 19 Jahren zusammen. Doch erst vor drei Jahren läuteten die Hochzeitsglocken bei Team Spirit. Diana brachte eine Tochter (25) aus erster Ehe mit in die Beziehung. Gemeinsam haben die beiden Jesus-Freaks aber auch einen neun Jahre alten Sohn. Diana und Michael haben das Meditieren für sich entdeckt. Daher finden ab und an Meditations- oder Trommelkreisen im eigenen Garten statt. Beide stehen mehr auf Transzendenz als auf Blitzlicht – und zeigen sich daher nur selten öffentlich. Diana wollte sich eigentlich sogar ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Doch dann kam das „Sommerhaus“…

Eva Benetatou und Chris Stenz

Im Sommer 2019 sind sich Chris (31) und seine Eva (28) in seiner Heimatstadt Düsseldorf im Fitnessstudio über den Weg gelaufen. Er hatte sofort Interesse an der temperamentvollen Griechin. Deshalb kontaktierte er Eva auf Instagram – die schrieb allerdings eine ganze Weile nicht zurück. Irgendwann hat sich das TV-Sternchen dann doch bei Chris gemeldet. Und dann war es um die beiden Turteltauben geschehen. Bereits während ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ waren die beiden ein Paar, machten es allerdings erst nach ihrem Auszug öffentlich. Inzwischen sind sie verlobt.

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt

Ex-DSDS-Teilnehmerin Annemarie (30) ist seit drei Jahren mit dem selbständigen Marketingexperten Tim (29) zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden in einer Diskothek auf Mallorca, als beide im Urlaub waren. Die Sängerin zeigte sich bislang noch nicht oft mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit. Doch seit dem Sommerhaus wissen wir, dass das selbst ernannte Showgirl und ihr „Hasenfloh“ ein starkes Team sind.

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Seit etwa zwei Jahren sollen Georgina (30) und Kubilay (41) schon zusammen sein. „Das Sommerhaus der Stars“ ist der erste gemeinsame Auftritt des äußerst temperamentvollen Paares. Bisher hat Georgina Kubilay beispielsweise bei Instagram immer unkenntlich gemacht und es gab keine öffentlichen Auftritte. Deshalb gibt es auch keine Einzelheiten darüber, wie sich das temperamentvolle Paar kennengelernt hat. Und nach dem nicht ganz freiwilligen Auszug ist auch der aktuelle Beziehungsstatus der beiden ungeklärt.

Iris und Peter Klein

Katzenberger-Mama Iris (53) und ihr vierter Ehemann Peter sind bereits seit 15 Jahren verheiratet. 2018 wanderten sie gemeinsame nach Mallorca aus. Beide haben schon jede Menge Show-Erfahrung: Ehemann Peter haben wir 2011 auf der „X Factor“-Bühne gesehen, Iris war 2013 zum Beispiel im Dschungelcamp – und findet immer mal wieder medial an der Seite einer ihrer berühmten Töchter Daniela Katzenberger (33) und Jenny Frankhauser (27) statt. Iris Geheimrezept für die lange Liebe zu Peter: „unser Humor“.

