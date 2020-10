19.10.2020 18:30 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Werden die Robens zu Einzelkämpfern?

Die neunte Folge vom „Sommerhaus der Stars“ sorgt für Furore. Zwischen vielen Tränen und Beleidigungen unter der Teilnehmern, kann sich ein Paar nicht dazu entscheiden, auf welcher Seite es steht. Wird dieses Paar daran zerbrechen?

Bei den Kult-Auswanderern Caro und Andreas Robens hängt der Haussegen schief, dass merken die Zuschauer auch in Folge neun vom „Sommerhaus der Stars.“ Die Eheleute können sich einfach nicht entscheiden: Team Eva oder Team Lisha? Vor allem Andreas ist richtig sauer auf seine Frau. Die zwei sitzen immer häufiger getrennt voneinander und scheinen zu Einzelkämpfern geworden sein. Ob sie sich so den Sieg holen können, bleibt abzuwarten.

Andreas gehört zu Team Eva

Obwohl der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas am Anfang der Show wenig für Bachelor-Babe Eva und ihren Freund Chris übrig hatte, änderte sich das von Woche zu Woche. In den letzten Folgen hatten wir schon fast das Gefühl, dass die zwei richtig gute Freunde geworden sind. Immer wieder nimmt Andreas die 28-Jährige in Schutz und das nicht nur vor seinen Mitstreitern. Auch seiner geliebten Caro stellt sich der Muskelprotz in den Weg, wenn es um die Düsseldorferin geht. Aber wieso? Was hat Andreas Meinung so plötzlich geändert. Könnte es an den gemeinsamen Weinverkostungen zu später Stunde liegen oder hat der Fitnessstudio-Betreiber Vatergefühle für die zierliche Eva entwickelt?

Caro gehört zu Team Lisha

Die 41-jährige Caro positioniert sich dagegen seit der ersten Folge ganz klar für Team Lisha, früher auch Team Bachelor genannt. Seit Andrej Mangold das Haus verlassen musste, hat Lisha den Platz als alleinige Führungskraft des Anti-Eva-Teams übernommen. Ihrem Mann Andreas gefällt das gar nicht, aber Caro lässt sich davon nicht beirren und hält an ihrer negativen Eva-Meinung fest. Trotzdem scheint die Reality-Darstellerin das Verhalten ihres Mannes sehr zu verletzen. In ihren Paar-Interviews sind die beiden immer unterschiedlicher Meinung, von Harmonie oder Verliebtheit keine Spur. Könnte Eva vielleicht ein Scheidungsgrund für die Robens sein? Eines muss man Caro und Andreas aber lassen: Sobald sie als Team bei den Spielen antreten, sind alle Meinungsverschiedenheiten vergessen und sie harmonieren perfekt zusammen.

Die Auswanderer können auch anders

Auf „TVNOW“ läuft seit neustem die Serie „Caro + Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“. Die beiden Kult-Auswanderer sind mächtig stolz auf ihre ganz eigene Doku über ihr Leben auf Mallorca und das können die zwei auch sein. Dort sehen wir das Ehepaar von einer ganz neuen Seite, die uns im „Sommerhaus“ leider verwehrt bleibt. Ein fürsorglicher und romantischer Andreas? Ja richtig gehört! Andreas zeigt seine weiche Seite und damit begeistert er nicht nur seine Caro. Während den Dreharbeiten feiern die zwei ihren Jahrestag und dafür hat sich der Muskelprotz etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ein romantisches Dinner in Caros Lieblingsrestaurant, plus Liebeserklärung, bei der er sogar ein paar Tränen verdrückt. So süß und sympathisch, da kommen einem fast selbst die Tränen. Die Zuschauer spüren, wie viel die beiden füreinander empfinden und wie tief und innig ihre Liebe ist. Obwohl der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer von außen immer den coolen Macho gibt, kann seine Frau auch eine ganz andere Seite in ihm auslösen.

