29.10.2020 18:30 Uhr

„Sommerhaus der Stars“: Wie ist das Verhältnis zwischen den Robens und Lisha und Lou?

Seitdem die zehnte Folge vom „Sommerhaus der Stars“ auf „RTL“ gelaufen ist, scheint die einstige Freundschaft von den Robens und dem YouTube-Paar „Lisha & Lou“ Geschichte zu sein.

Vor allem Lisha rechnet mit Caro ab und geht für viele Fans zu weit. Doch wie sieht es Monate nach dem Dreh zwischen den zwei Pärchen aus? Hass oder Freundschaft?

Im Livestream mit „Vox – Prominent“ stellen sich Caro und Andreas Robens den Fragen bezüglich ihrer Zeit im „Sommerhaus“ und danach. Wie sind die Kultauswanderer mit dem Shitstorm der ihnen entgegen schwappte umgegangen und was sagen sie zu Lishas Voodoo-Puppen Aktion im „Sommerhaus“?

Die Voodoo-Puppe heißt jetzt „Clara“

Aber von vorne: Warum überhaupt Voodoo-Puppe? In der zehnten Folge vom „Sommerhaus der Stars“ haben Caro und Andreas, Lisha und Lou den Nominierungsschutz wieder weggenommen. Und das, obwohl beide dem Paar versprochen haben, sie auf keinen Fall zu wählen. Für Lisha ein großer Vertrauensbruch von Freundin Caro. Aus Wut und Rache bastelte sie deshalb eine Voodoo-Puppe, die Fitness-Freak Caro darstellen sollte. Für viele Zuschauer ging diese Aktion definitiv zu weit. Monate nach dem Dreh können alle vier Ex-Mitbewohner nur noch darüber lachen. Im Livestream mit „Prominent“ zeigt Caro die Voodoo-Puppe aus dem „Sommerhaus“. Die trägt inzwischen den Namen Carla und steht im Wohnzimmer des Auswanderer-Paares.

Alle vier machten zusammen Urlaub

Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Sommerhaus haben sich die vier Streithähne ausgesprochen, damit es zu keinen Missverständnissen während der Ausstrahlung kommt. Lisha und Lou besuchten die Robens sogar zuhause auf Mallorca. Dort verbrachten die Paare drei Wochen gemeinsam. In dieser Zeit sind die Robens und Lisha und Lou eng zusammen gewachsen und eine innige Freundschaft ist entstanden. Die Streitereien während der Dreharbeiten sind vergessen. Das Kultauswanderer-Paar kommt aus dem Schwärmen über ihre neuen Freunde gar nicht mehr heraus. Andreas erzählt im Interview mit „Prominent“ : „Lou und Caro sind die Schafe, Lisha und ich die Löwen“, beide Paare ähneln sich auf ihre ganz eigenen Art und Weise. Zwischen den vieren hat es einfach gepasst. Im Nachhinein kann selbst der sonst so schroffe Andreas, Verständnis für Lishas Wutausbruch aufbringen.

Mehr zum Thema:

„Es war kein Mobbing“

Für Caro und Andreas Robens sind die Vorwürfe, sie hätten im „Sommerhaus“ Mobbing betrieben, immer noch unverständlich. Im Livestream mit „Prominent“ erklären sie, dass sie von Anfang an klipp und klar ihre Meinung vertreten und in keiner Form gemobbt haben. Die Beleidigungen, denen sich die Kultauswanderer im Internet stellen mussten, haben beide erschreckt. Mit so viel anonymem Hass hätten sie nicht gerechnet. Trotz des Shitstorms vermissen Caro und Andreas die Zeit im „Sommerhaus“. Kein Handy, keine Termine, den ganzen Tag die Kühe beobachten: das wird Caro besonders fehlen. Die zwei planen sogar schon, das „Sommerhaus“ für private Zwecke zu buchen, gemeinsam mit anderen Paare aus der diesjährigen Staffel. Das hätten selbst wir nicht erwartet! Natürlich sollen nicht alle Teilnehmer-Pärchen mit dabei sein, wie Andreas nochmal ganz deutlich im Livestream betont. Leider wird daraus vorerst nichts. Am Geld dürfte es allerdings nicht liegen. Eine Nacht im ehemaligen Sommerhaus kostet 56 Euro. Doch Corona macht der Wiedervereinigung der westfälischen Wohngemeinschaft vorerst einen Strich durch die Rechnung.

An ihrer Meinung zu Eva hat sich nichts geändert

In einem Punkt werden sich die Kultauswanderer wohl niemals einig sein: Eva Benetatou (28). Caro will weiterhin nichts mit der Ex-Bachelor Kandidatin zutun haben. Ihre Meinung hat sich auch Monate nach den Dreharbeiten nicht geändert: „Eva ist für mich ein rotes Tuch, Chris ist mir gleichgültig“. Ihr Mann Andreas dagegen hat nichts gegen die 28-Jährige und ihren Freund.

Die Kommentare unter ihrem Livestream mit „Prominent“ sind gespalten. Tatsächlich halten viele User weiterhin zu Eva. Einer schreibt wütend : „Sie haben Eva nicht ausgegrenzt…Sie haben ihr nie die Chance gegeben.. Lächerlich hoch 3“. Wir finden Caro und Andreas weiterhin sehr sympathisch. Die zwei sind nicht wie andere Paare und genau das macht die Kultauswanderer so liebenswert!





Harte Schale, weicher Kern

In ihrer eigenen „TVNOW“ Doku-Soap „Caro + Andreas – Vier Fäuste für Mallorca“ zeigt sich Andreas von seiner weichen und emotionalen Seite. Während der Dreharbeiten feierten die beiden Kult-Auswanderer ihren Jahrestag und dafür hatte sich der Muskelprotz etwas ganz besonderes einfallen lassen. Das war süß und sympathisch, da kommen einem fast selbst die Tränen. Andreas gibt zwar meistens den unnahbaren Macho, aber wenn es um seine geliebte Caro geht kann er auch ganz anders. (TSK)