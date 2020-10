26.10.2020 20:00 Uhr

„Sommerhaus“-Liebling Chris Stenz ist raus, wie geht es für ihn weiter?

In der letzten Folge "Sommerhaus der Stars" am vergangenen Sonntag musste wieder ein Paar das Haus verlassen: Diesmal hat es Eva Benetatou und ihren Verlobten Chris Stenz getroffen.

Bei der Nominierung in der letzten Folge standen lediglich zwei Paare zur Wahl, alle anderen konnten sich zuvor in Spielen saven. Gewählt werden konnte zwischen Lisha & Lou und Eva und Chris.

Alle lieben Chris

Obwohl das eingefleischte Fan-Lager von Lisha und Lou in den letzten Wochen ziemlich dünn geworden ist, konnten sie dank bester Manipulationskünste à la Mangold auch Caro und Andreas Robens auf ihre Seite ziehen.

Obwohl gerade Andreas sehr mit Chris Stenz sympathisierte und ihn eigentlich nicht aus dem „Sommerhaus“ werfen wollte. Mit dieser Meinung steht Muskelmann Andreas übrigens nicht allein da, denn trotz aller Streitigkeiten, scheint Chris der Sieger der Herzen zu sein.

Wer ist Chris Stenz?

Vor dem „Sommerhaus der Stars“ trat Chris Stenz nur einmalig in Erscheinung, als er seiner Eva in einer RTL-Show einen Heiratsantrag machte. Seit er nun Bewohner des „Sommerhaus“ war, sind alle Augen auf ihn gerichtet.

Denn dort bewies der massige Hüne ein seichtes Gemüt und eine äußert lange Zündschnur. Denn egal welche Beleidigungen und Vorwürfe seiner Eva von anderen Kandidaten an den Kopf geworfen wurde, Chris blieb die Ruhe selbst, grummelte höchstens irgendetwas unverständliches in sich hinein.

Der Sieger der Herzen

Auf Twitter wurde Chris bereits als Sieger der Herzen gefeiert, denn gerade in den letzten Folge zeigte er, dass er nicht nur der äußerst attraktive, leicht unterbelichtete und wortkarge Verlobte von Eva ist.

Ein Twitter-User schreibt zum Beispiel: „The one and only Sieger der Herzen ist zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber der korrekteste Typ im ganzen Trash-TV-game ever!“

Ein anderer wünscht sich, dass Chris die Show gewinnt (was nun nicht mehr möglich ist), aber eben ohne Eva: „Kann dieser Mann bitte alleine gewinnen? Soviel Selbstbeherrschung bei diesen hässlichen Charakteren zu haben muss belohnt werden.“

Chris braucht das olle Finale gar nicht gewinnen, weil er aus diesem Puff als einziger komplett unantastbar als strahlender Sieger rausgeht. Er kennt vielleicht keine Satzzeichen, aber er ist #Sommerhaus-smart. — Anja “Schlecht geschnitten” Rützel (@aruetzel) October 25, 2020

Und die unterhaltsame Trash-TV-Kolumnistin Anja Rützel hat auch noch ein paar wohlwollende Worte für ihn übrig: „Chris braucht das olle Finale gar nicht gewinnen, weil er aus diesem Puff als einziger komplett unantastbar als strahlender Sieger rausgeht. Er kennt vielleicht keine Satzzeichen, aber er ist #Sommerhaus-smart.“

Wie geht es für ihn weiter?

Und nun? Wie geht es für Chris Stenz weiter? Der Influencer, Vertriebscoach und Fitness-Motivator suchte in der Vergangenheit nicht das große Rampenlicht. Seine neugewonnenen Sympathiepunkte könnten aber dafür sorgen, dass TV-Sender und Shows auf ihn aufmerksam werden.

Schließlich wäre er ein toller Kandidat für das Dschungelcamp oder auch Promi Big Brother. Aber auch gemeinsam mit Eva könnte Chris weiterhin im TV stattfinden. Wäre seit dem Wendler-Hochzeitsdoku-Aus nicht noch ein Sendeplätzchen frei? Schließlich wollen auch Chris und Eva bald vor den Traualtar treten…

(TT)